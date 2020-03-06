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2020-03-06T08:17+0300
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Врач рассказала о проблеме диагностики рака молочной железы
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РИА Новости

Врач рассказала о проблеме диагностики рака молочной железы

08:17 06.03.2020
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© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинский работник в лаборатории больницы
Медицинский работник в лаборатории больницы
© РИА Новости / Кирилл Брага
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Онкомаркеры при выявлении рака молочной железы далеко не всегда дают правильный результат, хотя в поликлиниках их нередко назначают в целях диагностики, более полную картину о заболевании показывают инструментальные методы исследования – УЗИ, маммография, биопсия, заявила хирург, маммолог-онколог НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского Минздрава России Наталья Германович.
"Онкомаркеры, которые рутинно назначаются поликлиниками, в данном случае, к огромному сожалению, не специфичны. У пациентки может быть злокачественное опухолевое заболевание, но онкомаркер будет молчать. И наоборот, при доброкачественном процессе он может быть немного завышен, а пациентка будет переживать по этому поводу", - рассказала Германович РИА Новости.
Она пояснила, что повышение показателя онкомаркера СА 153, который чаще всего назначают при подозрении на рак молочной железы, не всегда говорит о наличии проблемы. Повышение может спровоцировать даже погрешность в диете.
"Конечно, мы будем тщательнейшим образом обследовать такую пациентку, но специфичности у этого анализа нет. Все же золотым стандартом диагностики пока остаются инструментальные исследования - УЗИ, маммография, биопсия", - подчеркнула Германович.
Рак молочной железы – наиболее распространенный вид онкологического заболевания в России, из всех случаев заболевания раком он встречается в 18% случаев.
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