Врач рассказала о проблеме диагностики рака молочной железы

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Онкомаркеры при выявлении Онкомаркеры при выявлении рака молочной железы далеко не всегда дают правильный результат, хотя в поликлиниках их нередко назначают в целях диагностики, более полную картину о заболевании показывают инструментальные методы исследования – УЗИ, маммография, биопсия, заявила хирург, маммолог-онколог НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского Минздрава России Наталья Германович.

"Онкомаркеры, которые рутинно назначаются поликлиниками, в данном случае, к огромному сожалению, не специфичны. У пациентки может быть злокачественное опухолевое заболевание, но онкомаркер будет молчать. И наоборот, при доброкачественном процессе он может быть немного завышен, а пациентка будет переживать по этому поводу", - рассказала Германович РИА Новости.

Она пояснила, что повышение показателя онкомаркера СА 153, который чаще всего назначают при подозрении на рак молочной железы, не всегда говорит о наличии проблемы. Повышение может спровоцировать даже погрешность в диете.

"Конечно, мы будем тщательнейшим образом обследовать такую пациентку, но специфичности у этого анализа нет. Все же золотым стандартом диагностики пока остаются инструментальные исследования - УЗИ, маммография, биопсия", - подчеркнула Германович.