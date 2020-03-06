Всекитайская ассоциация журналистов выразила протест США

Ассоциация призвала США отказаться от менталитета холодной войны и основанного на идеологических предрассудках политического давления, немедленно прекратить дискриминационные ограничения в отношении представительств китайских СМИ, грубое вмешательство в их работу, а также необоснованное нарушение законных прав и интересов работающих в США китайских журналистов.

Ранее высокопоставленный представитель госдепартамента сообщил, что число граждан КНР в пяти китайских государственных СМИ в США будет сокращено с нынешних 160 человек до 100. Речь идет о представительствах СМИ КНР, ранее приравненных госдепартаментом к "иностранным миссиям" — это агентство Синьхуа, телеканал CGTN, радиокомпания China Radio International, газету China Daily и компания Hai Tian Development USA. Новые правила вступят в силу 13 марта. Именно к этой дате упомянутые китайские СМИ должны будут произвести сокращения штата в США, добавил чиновник.