Всекитайская ассоциация журналистов выразила протест США

"Всекитайская ассоциация журналистов выражает резкое осуждение и решительный протест в отношении ошибочных действий США, мы серьезно обеспокоены возможными негативными последствиями этих действий американской стороны", - говорится в заявлении.
Ассоциация призвала США отказаться от менталитета холодной войны и основанного на идеологических предрассудках политического давления, немедленно прекратить дискриминационные ограничения в отношении представительств китайских СМИ, грубое вмешательство в их работу, а также необоснованное нарушение законных прав и интересов работающих в США китайских журналистов.
Ранее высокопоставленный представитель госдепартамента сообщил, что число граждан КНР в пяти китайских государственных СМИ в США будет сокращено с нынешних 160 человек до 100. Речь идет о представительствах СМИ КНР, ранее приравненных госдепартаментом к "иностранным миссиям" — это агентство Синьхуа, телеканал CGTN, радиокомпания China Radio International, газету China Daily и компания Hai Tian Development USA. Новые правила вступят в силу 13 марта. Именно к этой дате упомянутые китайские СМИ должны будут произвести сокращения штата в США, добавил чиновник.
Все эти меры, по мнению властей США, должны подвигнуть Пекин к "более справедливому" отношению к американским и другим иностранным СМИ. Эти шаги основаны на принципе зеркальности, отметили в Вашингтоне. Китай ранее решил выслать трех журналистов издания Wall Street Journal из-за статьи по теме коронавируса.
3 марта, 03:36Китайские СМИ должны вывезти из США около 60 сотрудников