В центре Москвы нашли старинный сейф со следами взлома

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Сейф конца XIX — начала XX века со следами взлома нашли археологи в Басманном районе столицы, сообщается на Сейф конца XIX — начала XX века со следами взлома нашли археологи в Басманном районе столицы, сообщается на сайте мэра Москвы

Отмечается, что старинный сейф был изготовлен знаменитым заводом "Меллер". Несгораемые сейфы, сделанные на этом заводе, были знамениты в России и заграницей своей надежностью. Приобрести такой сейф для себя могли только очень обеспеченные люди.

"Артефакт с необычной историей обнаружили археологи на улице Казакова в Басманном районе Москвы. Старинный сейф со следами взлома был найден во время проведения работ по расширению полосы отвода для путей Московско-Курской железной дороги", - говорится в сообщении.

Сейф нашли в железнодорожном откосе, у него отсутствовала дверца и повреждены стенки и отделения, где был тайник. Археологи предполагают, что "найденный артефакт был украден, взломан и сброшен в откос".