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2020-03-06T07:38+0300
https://ria.ru/20200306/1568226636.html
В центре Москвы нашли старинный сейф со следами взлома
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РИА Новости

В центре Москвы нашли старинный сейф со следами взлома

07:38 06.03.2020
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© Fotolia / KrugloffАрхеологические раскопки
Археологические раскопки
© Fotolia / Krugloff
Археологические раскопки. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Сейф конца XIX — начала XX века со следами взлома нашли археологи в Басманном районе столицы, сообщается на сайте мэра Москвы.
Отмечается, что старинный сейф был изготовлен знаменитым заводом "Меллер". Несгораемые сейфы, сделанные на этом заводе, были знамениты в России и заграницей своей надежностью. Приобрести такой сейф для себя могли только очень обеспеченные люди.
"Артефакт с необычной историей обнаружили археологи на улице Казакова в Басманном районе Москвы. Старинный сейф со следами взлома был найден во время проведения работ по расширению полосы отвода для путей Московско-Курской железной дороги", - говорится в сообщении.
Сейф нашли в железнодорожном откосе, у него отсутствовала дверца и повреждены стенки и отделения, где был тайник. Археологи предполагают, что "найденный артефакт был украден, взломан и сброшен в откос".
Руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов добавил, что сейчас специалисты изучают артефакт. В будущем его планируют передать в фонды одного из московских музеев.
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