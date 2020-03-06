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Тест на коронавирус у жителя Липецка оказался отрицательным
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РИА Новости

Тест на коронавирус у жителя Липецка оказался отрицательным

07:36 06.03.2020 (обновлено: 07:41 06.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на выявление коронавируса
Тест на выявление коронавируса
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на выявление коронавируса
ВОРОНЕЖ, 6 мар – РИА Новости. Врачи, по предварительным данным, не обнаружили коронавируса у вернувшегося из Италии мужчины, которого госпитализировали в Липецке с признаками ОРВИ, сообщила администрация Липецкой области в своем Telegram-канале.
Как сообщалось ранее, мужчину отвезли в Липецкую областную клиническую инфекционную больницу с признаками ОРВИ. Учитывая, что пациент в феврале посещал Италию, было принято решение поместить его в инфекционный стационар и проверить на коронавирус.
"Тест на коронавирусную инфекцию, проведенный мужчине, показал отрицательный результат", - информируют власти.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80 552, из них 3042 пациента скончались, более 53,7 тысячи излечились и выписаны из больниц.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаЛипецкИталияПроисшествия
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