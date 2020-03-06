Тест на коронавирус у жителя Липецка оказался отрицательным

Как сообщалось ранее, мужчину отвезли в Липецкую областную клиническую инфекционную больницу с признаками ОРВИ. Учитывая, что пациент в феврале посещал Италию, было принято решение поместить его в инфекционный стационар и проверить на коронавирус.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80 552, из них 3042 пациента скончались, более 53,7 тысячи излечились и выписаны из больниц.