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https://ria.ru/20200306/1568226497.html
Службы доставки в Китае на фоне эпидемии возобновили работу на 90,2%
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РИА Новости

Службы доставки в Китае на фоне эпидемии возобновили работу на 90,2%

07:32 06.03.2020
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© REUTERS / Thomas PeterСтанция контроля температуры в зале прилета в аэропорту Пекина
Станция контроля температуры в зале прилета в аэропорту Пекина
© REUTERS / Thomas Peter
ПЕКИН, 6 мар – РИА Новости. Службы почтовой курьерской доставки в Китае на фоне эпидемии коронавируса смогли возобновить работу уже на 90,2%, заявил на пресс-конференции в пятницу замглавы государственного почтового управления КНР Лю Цзюнь.
"К настоящему моменту к работе вернулись уже более 3 миллионов сотрудников почтовых служб доставки, работа возобновлена на 90,2%", - заявил Лю Цзюнь.
Он также сообщил, что несмотря на эпидемию число ежедневно обрабатываемых отправлений превышает 160 миллионов.
По словам Лю Цзюня, после начала эпидемии коронавируса первоочередное внимание было уделено реагированию на чрезвычайную ситуацию, в рамках которого необходимо было обеспечить оперативные поставки необходимых защитных и медицинских товаров по всей стране.
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"Государственный почтовый оператор Китая China Post и 12 крупнейших компаний, занимающихся курьерской доставкой, организовали специальные службы для осуществления приоритетной и первоочередной доставки медицинских товаров для борьбы с эпидемией в провинцию Хубэй, которая экстренно в этом нуждалась", - сообщил Лю Цзюнь.
Он добавил, что по состоянию на 4 марта было доставлено 163 миллиона единиц товаров для борьбы с эпидемией общим весом около 62 тысяч тонн.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысяч. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКитайВ мире
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