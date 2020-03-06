Россиянам разъяснили, можно ли заходить в метро с едой и кофе

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Запрета заходить с едой и кофе в метро в российских городах на федеральном уровне нет, однако регион вправе прописать особые нормы в своих правилах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Запрета заходить с едой и кофе в метро в российских городах на федеральном уровне нет, однако регион вправе прописать особые нормы в своих правилах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса России

Типовые правила пользования метрополитеном на федеральном уровне были впервые утверждены в России примерно год назад. Документ призван унифицировать правила пользования метро в российских городах. РИА Новости попросили Минтранс, который занимался разработкой документа, ответить на ряд вопросов о нормах, которые закрепляет документ. В частности, можно ли заходить в метро с кофе, чаем, мороженым и другой едой.

"В типовых правилах такого запрета нет. В случае необходимости регион вправе прописать такую информацию в собственных правилах пользования метрополитеном", - сообщили в Минтрансе.

Например, в правилах Московского метрополитена содержится специальный пункт, касающийся продуктов в метро. "На территории метрополитена запрещается: … Находиться в пачкающей, зловонной одежде, с багажом, предметами, продуктами (в том числе напитками и мороженым в открытой таре), которые могут испачкать пассажиров, вагоны, сооружения и устройства станции", - говорится там.

Типовые федеральные правила метро в целом содержат типовые положения, до этого используемые региональными метрополитенами. Среди них перечень прав и обязанностей пассажиров и перевозчиков.