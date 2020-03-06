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Россиянам разъяснили, можно ли заходить в метро с едой и кофе
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РИА Новости

Россиянам разъяснили, можно ли заходить в метро с едой и кофе

07:25 06.03.2020 (обновлено: 07:45 06.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПассажир оплачивает проезд у турникета в метро
Пассажир оплачивает проезд у турникета в метро
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Пассажир оплачивает проезд у турникета в метро. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Запрета заходить с едой и кофе в метро в российских городах на федеральном уровне нет, однако регион вправе прописать особые нормы в своих правилах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса России.
Типовые правила пользования метрополитеном на федеральном уровне были впервые утверждены в России примерно год назад. Документ призван унифицировать правила пользования метро в российских городах. РИА Новости попросили Минтранс, который занимался разработкой документа, ответить на ряд вопросов о нормах, которые закрепляет документ. В частности, можно ли заходить в метро с кофе, чаем, мороженым и другой едой.
"В типовых правилах такого запрета нет. В случае необходимости регион вправе прописать такую информацию в собственных правилах пользования метрополитеном", - сообщили в Минтрансе.
Например, в правилах Московского метрополитена содержится специальный пункт, касающийся продуктов в метро. "На территории метрополитена запрещается: … Находиться в пачкающей, зловонной одежде, с багажом, предметами, продуктами (в том числе напитками и мороженым в открытой таре), которые могут испачкать пассажиров, вагоны, сооружения и устройства станции", - говорится там.
Типовые федеральные правила метро в целом содержат типовые положения, до этого используемые региональными метрополитенами. Среди них перечень прав и обязанностей пассажиров и перевозчиков.
Документ определяет порядок организации перевозок пассажиров и провоза ручной клади метрополитеном, условия перевозок, требования к информированию пассажиров, находящихся на станциях, в вагонах, переходах.
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РоссияМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Общество
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