При выбросе метана в шахте "Воркутинская" погибли два человека

"В шахте на момент выброса метана находились 106 человек. Обнаружены тела двух погибших", — сказал собеседник агентства.

Остальных вывели на поверхность. В ликвидации последствий ЧП участвуют 52 человека и 12 единиц техники.

Шахта "Воркутинская", принадлежащая АО "Воркутауголь", введена в эксплуатацию в 1973 году, ее производственная мощность составляет 1,8 миллиона тонн угля в год. Промышленные запасы шахты оцениваются в 40 миллионов тонн.