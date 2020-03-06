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При выбросе метана в шахте "Воркутинская" погибли два человека
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РИА Новости

При выбросе метана в шахте "Воркутинская" погибли два человека

07:23 06.03.2020 (обновлено: 08:44 06.03.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкШахта "Воркутинская" в Коми
Шахта Воркутинская в Коми
© РИА Новости
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Шахта "Воркутинская" в Коми. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Два горняка погибли в шахте "Воркутинская" в Коми после выброса метана в забое, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

"В шахте на момент выброса метана находились 106 человек. Обнаружены тела двух погибших", — сказал собеседник агентства.

Остальных вывели на поверхность. В ликвидации последствий ЧП участвуют 52 человека и 12 единиц техники.
Шахта "Воркутинская", принадлежащая АО "Воркутауголь", введена в эксплуатацию в 1973 году, ее производственная мощность составляет 1,8 миллиона тонн угля в год. Промышленные запасы шахты оцениваются в 40 миллионов тонн.
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Республика КомиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ВоркутаПроисшествия
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