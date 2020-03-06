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2020-03-06T07:15+0300
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Минтранс объяснил, должны ли мужчины уступать женщинам место в метро
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РИА Новости

Минтранс объяснил, должны ли мужчины уступать женщинам место в метро

07:15 06.03.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖенщина в метро
Женщина в метро
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Женщина в метро. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Федеральные правила пользования метро в городах России не содержат требования уступать место женщинам, а объявления, которые звучат, являются просьбой к представителям мужского пола, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса России.
Типовые правила пользования метрополитеном на федеральном уровне были впервые утверждены в России примерно год назад. Документ призван унифицировать правила пользования метро в российских городах. РИА Новости попросили Минтранс РФ, который занимался разработкой документа, ответить на ряд вопросов о нормах, которые закрепляет документ. В частности, агентство поинтересовалось, есть ли норма в федеральных правилах, что мужчины должны уступать место женщинам в метро.
"В типовых правилах такого требования нет. Если такие объявления звучат в метро, то они являются просьбой к представителям мужского пола", - сообщили в Минтрансе России.
Например, в правилах метро Москвы содержится пункт, касающийся этого аспекта. "Лица, находящиеся на территории метрополитена, должны быть взаимно вежливыми, уступать места в вагонах поездов инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и женщинам, соблюдать чистоту и общественный порядок, бережно относиться к сооружениям и оборудованию метрополитена", - говорится в правилах столичного метро.
Правила в целом содержат типовые положения, до этого используемые региональными метрополитенами. Среди них перечень прав и обязанностей пассажиров и перевозчиков. Документ определяет порядок организации перевозок пассажиров и провоза ручной клади метрополитеном, условия перевозок, требования к информированию пассажиров, находящихся на станциях, в вагонах, переходах.
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