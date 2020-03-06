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Минтранс назвал правила прослушивания музыки в метро
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РИА Новости

Минтранс назвал правила прослушивания музыки в метро

07:11 06.03.2020
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© РИА Новости / Евгений КозловскийЭквалайзер с наушниками
Эквалайзер с наушниками
© РИА Новости / Евгений Козловский
Эквалайзер с наушниками. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пассажирам в метро городов России нельзя слушать громкую музыку без наушников, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса России.
Типовые правила пользования метрополитеном на федеральном уровне были впервые утверждены в России примерно год назад. Документ призван унифицировать правила пользования подземкой в российских городах. РИА Новости попросили Минтранс РФ, который занимался разработкой документа, ответить на ряд вопросов о нормах, которые закрепляет документ. В частности, можно ли слушать в метро музыку без наушников.
"В соответствии с типовыми правилами в целях обеспечения комфорта пассажиров в вагонах и на объектах инфраструктуры метрополитена нельзя использовать музыкальные инструменты и средства звукоусиления, кроме слуховых аппаратов и индивидуальных устройств (наушников)", - сообщили в пресс-службе Минтранса РФ. В правилах оговаривается, что играть можно лишь с письменного разрешения перевозчика.
Фактически, можно наблюдать, что пассажиры, пользующиеся телефонами в метро, имеют при себе наушники, констатировали в министерстве.
"На территории метрополитена запрещается: … Использовать средства звукоусиления (кроме слуховых аппаратов), за исключением случаев, установленных ГУП "Московский метрополитен", и прослушивать аудиозаписи или аудиотрансляции без наушников", - говорится в правилах Московского метро.
Федеральные правила подземки в целом содержат типовые положения, до этого используемые региональными метрополитенами. Среди них перечень прав и обязанностей пассажиров и перевозчиков. Документ определяет порядок организации перевозок пассажиров и провоза ручной клади метрополитеном, условия перевозок, требования к информированию пассажиров, находящихся на станциях, в вагонах, переходах.
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