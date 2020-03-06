На греческой границе расширят программы помощи мигрантам

Греческие медицинские работники на границе Греции и Турции в районе поселка Кастанеэ

ГЕНУЯ (Италия), 6 мар - РИА Новости. Международная Федерация обществ Международная Федерация обществ Красного Креста Красного Полумесяца (IFRC) расширит свои программы в Греции в связи с наплывом в страну мигрантов, сообщил РИА Новости официальный представитель Томмазо Делла Лонга.

"Мы расширим наши операции (в Греции). В качестве первого шага мы переведем 300 тысяч швейцарских франков (314 тысяч долларов США) греческому отделению Красного Креста для подготовки к наплыву мигрантов", - заявил Делла Лонга.

Делла Лонга отметил, что в настоящий момент ни IFRC, ни греческое отделение Красного Креста не имеют доступа к приграничным районам, в которых скопились мигранты из Турции. По его словам, возможность работать в этих пунктах обсуждается с греческими властями.

Собеседник агентства также заявил, что IFRC пока не зафиксировала применения слезоточивого газа в столкновениях мигрантов с греческими пограничниками.