Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-06T07:06+0300
https://ria.ru/20200306/1568226194.html
На греческой границе расширят программы помощи мигрантам
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568203824_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_7026e10f0bf97a53683936a5229ef4cd.jpg
РИА Новости

На греческой границе расширят программы помощи мигрантам

07:06 06.03.2020
347
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГреческие медицинские работники на границе Греции и Турции в районе поселка Кастанеэ
Греческие медицинские работники на границе Греции и Турции в районе поселка Кастанеэ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
ГЕНУЯ (Италия), 6 мар - РИА Новости. Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) расширит свои программы в Греции в связи с наплывом в страну мигрантов, сообщил РИА Новости официальный представитель Томмазо Делла Лонга.
"Мы расширим наши операции (в Греции). В качестве первого шага мы переведем 300 тысяч швейцарских франков (314 тысяч долларов США) греческому отделению Красного Креста для подготовки к наплыву мигрантов", - заявил Делла Лонга.
Делла Лонга отметил, что в настоящий момент ни IFRC, ни греческое отделение Красного Креста не имеют доступа к приграничным районам, в которых скопились мигранты из Турции. По его словам, возможность работать в этих пунктах обсуждается с греческими властями.
Собеседник агентства также заявил, что IFRC пока не зафиксировала применения слезоточивого газа в столкновениях мигрантов с греческими пограничниками.
Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов. На границе находятся сотни полицейских, стянуты греческие армейские подразделения.
Мигранты на границе между Турцией и Грецией
4 марта, 14:24
В Греции опровергли сообщение о гибели мигранта на границе с Турцией
201013
Обсудить 0
Красный полумесяцКрасный КрестГрецияВ мире
Рекомендуем
Женщина в метро
Минтранс объяснил, должны ли мужчины уступать женщинам место в метро
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:31Новую версию проекта AES+F "Турандот" привезли в "Зарядье"
09:30Корабль ВМС Эквадора взяли на карантин для проверки на коронавирус
09:27Сирия и Турция соблюдают режим прекращения огня в Идлибе
09:26"Аврора" с 7 марта отменит рейсы с Сахалина на Хоккайдо
09:19Екатеринбуржца обследуют после контакта с носителем коронавируса
09:16РБК: секретный экспорт в России сократился на 13 процентов
09:13На дальневосточной таможне рассказали о резком росте вывоза медизделий
09:12Россвязь не будет заказывать за рубежом спутники программы "Экспресс"
09:12Травников: профилактика COVID-19 помогла снизить заболеваемость ОРВИ
09:08Отряд космонавтов Роскосмоса пополнится в декабре
09:07"Победа" ввела услугу возврата билета
09:03В Хабаровске задержали подозреваемых в незаконном лове осетров
09:01Ученые назвали простой способ замедлить старение
08:58В Кургане ночью сгорели автобусы, пострадавших нет
08:55Южная Корея отреагировала на введение карантина для ее граждан Японией
08:49В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус
08:49В Приморье отметили необычно ранний прилет японских журавлей
08:47Сахалин отложил закрытие авиасообщения с Хоккайдо
08:46Новый украинский премьер объяснил свои слова о поставках воды в Крым
08:43Бутан подтвердил первый случай заболевания коронавирусом в стране
Лента новостейМолния