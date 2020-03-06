В провалившемся под лед автомобиле у Хабаровска не нашли людей

ХАБАРОВСК, 6 мар – РИА Новости. Водолазы МЧС обследовали в пригороде Хабаровска провалившийся под лед автомобиль УАЗ, где предположительно находились два человека, и людей не обнаружили, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю в пятницу.
Ранее сообщалось, что в четверг вечером в 8 километрах от села Виноградовка провалился под лед и затонул УАЗ. Очевидцы сообщили, что в машине было два человека. Автомобиль найден в 40 метрах от берега на глубине четыре метра.
"В Хабаровском районе вблизи населенного пункта Виноградовка краевые водолазы-спасатели обследовали место провала под лёд автомобиля УАЗ. Было совершено три спуска, в ходе которых обследованы само транспортное средство и дно реки Амур рядом с ним. Внутри автомобиля людей не обнаружено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проведение поисковых работ завершено до установления новых обстоятельств.
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