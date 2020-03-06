Посольство уточнило работу пунктов пропуска на границе России и Китая

ПЕКИН, 6 мар – РИА Новости. Граждане РФ для возвращения из Граждане РФ для возвращения из Китая Россию на предстоящей неделе с 9 по 15 марта могут использовать сразу несколько пограничных переходов, говорится в сообщении на сайте посольства РФ в Китае.

Сообщается, что погранпереход "Маньчжурия-Забайкальск" работает ежедневно, переходить его можно в пешем порядке.

Переход "Суйфэньхэ-Пограничный" откроется в четверг, 12 марта, и для того чтобы перейти здесь границу, на китайскую часть пункта пропуска необходимо прибыть к 12.00 (по пекинскому времени).

Уточняется, что переход "Хэйхэ-Благовещенск" работает 9 марта (понедельник), 11 марта (среда) и 13 марта (пятница) с 13.00 по 16.00 (по пекинскому времени).

На погранпереходе "Хуньчунь-Краскино" пассажирское сообщение осуществляться не будет.

"Если в режим работы пунктов пропуска будут вноситься изменения, заблаговременно сообщим об этом на нашей странице", - сообщили в посольстве.

В начале февраля правительство России на фоне распространения коронавируса решило закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан Китая, эвакуировать из провинции Хубэй находившихся там россиян, приостановить регулярные полеты и чартеры российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратила железнодорожное сообщение с Китаем.