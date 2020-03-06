Посольство уточнило работу пунктов пропуска на границе России и Китая

Сообщается, что погранпереход "Маньчжурия-Забайкальск" работает ежедневно, переходить его можно в пешем порядке.
Переход "Суйфэньхэ-Пограничный" откроется в четверг, 12 марта, и для того чтобы перейти здесь границу, на китайскую часть пункта пропуска необходимо прибыть к 12.00 (по пекинскому времени).
Уточняется, что переход "Хэйхэ-Благовещенск" работает 9 марта (понедельник), 11 марта (среда) и 13 марта (пятница) с 13.00 по 16.00 (по пекинскому времени).
На погранпереходе "Хуньчунь-Краскино" пассажирское сообщение осуществляться не будет.
"Если в режим работы пунктов пропуска будут вноситься изменения, заблаговременно сообщим об этом на нашей странице", - сообщили в посольстве.
В начале февраля правительство России на фоне распространения коронавируса решило закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан Китая, эвакуировать из провинции Хубэй находившихся там россиян, приостановить регулярные полеты и чартеры российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратила железнодорожное сообщение с Китаем.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысяч. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса