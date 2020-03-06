Боевые стрельбы Су-25 на Ставрополье сняли на видео

На кадрах, снятых из кабины пилота, видно нанесение ракетных ударов по условному противнику.

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, стрельба велась по мишеням, имитирующим колонну, наблюдательные пункты и пункты управления огнем артиллерии противника.

Особое внимание уделялось аэронавигации и уходу штурмовиков из-под удара зенитных систем условных террористов.