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Боевые стрельбы Су-25 на Ставрополье сняли на видео
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РИА Новости

Боевые стрельбы Су-25 на Ставрополье сняли на видео

06:24 06.03.2020
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Минобороны опубликовало видео стрельб штурмовиков Су-25СМ3 ВКС России в ходе учений в Ставропольском крае.
На кадрах, снятых из кабины пилота, видно нанесение ракетных ударов по условному противнику.
Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, стрельба велась по мишеням, имитирующим колонну, наблюдательные пункты и пункты управления огнем артиллерии противника.
Особое внимание уделялось аэронавигации и уходу штурмовиков из-под удара зенитных систем условных террористов.
Су-25 - бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели и уничтожения объектов противника.
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Воздушно-космические силы РоссииСу-25Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ставропольский крайБезопасность
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