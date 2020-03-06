Госдеп: США и Турция стремятся к "реальному" перемирию в Идлибе

ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. США и Турция стремятся к "реальному" перемирию в Идлибе , заявил американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри.

"Русские отвергли все наши предложения по компромиссу, они давят с целью военной победы. Турки говорят сейчас — и мы их на сто процентов поддерживаем, — что таких прекращений огня больше быть не может. Это должно быть реальным, постоянным. Нужна линия на земле, которую никто не переступает", - сказал Джеффри в интервью CBS News.

По его словам, если ситуация в Идлибе ухудшится, это будет "гуманитарной катастрофой" и "опасной геостратегической эскалацией".

"Это опасная международная ситуация, ее нужно контролировать с помощью прекращения огня", - добавил он.

"Я не думаю, что русские и (президент Сирии Башар) Асад выиграют в Идлибе. Причина, по которой Турция не может отступить, в том, что у них будет 3 миллиона новых беженцев помимо почти 4 миллионов, которые уже прибыли из Сирии. Они физически не могут справиться с этим", - сказал Джеффри.

В четверг в Москве прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по поводу обострения в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи. Кроме того, стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В результате погибли 36 турецких военных, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.