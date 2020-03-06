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В Миссисипи нашли мертвую рыбу, похожую на крокодила
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РИА Новости

В Миссисипи нашли мертвую рыбу, похожую на крокодила

05:48 06.03.2020 (обновлено: 05:49 06.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРыбалка
Рыбалка
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Рыбалка. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Мертвого миссисипского панцирника нашли в пруду в американском поселке Рандо Тауншип, штат Пенсильвания, сообщает телеканал 3 CBS Philly.
По данным местных властей, похожая на крокодила рыба родом из Мексиканского залива не смогла выжить в слишком холодной воде.
Миссисипский панцирник – один из видов крупных рыб семейства панцирниковых, распространенных в Северной и Центральной Америке. Появилась в эоцене. Также известна под именем аллигаторовой щуки.
Обитают в основном в пресной воде, некоторые заходят в соленую или морскую. Часто греются у поверхности в спокойной воде и дышат атмосферным воздухом. Челюсти образуют "клюв", а тело заключено в броню из ромбовидной толстой чешуи. Прожорливые хищники с длинными рядами игловидных зубов. Миссисипский панцирник — одна из самых крупных пресноводных рыб: по оценкам специалистов, его длина может достигать трех метров при весе свыше 130 килограмм.
Ранее стало известно, что на пляже в окрестностях города Перт австралиец обнаружил необычное существо. Позже профессор Кулум Браун из департамента биологических наук университета Маккуори пояснил, что найденное существо — морской заяц.
Кит
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