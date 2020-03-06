Названы самые популярные автомобили на российском рынке

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Аналитики агентства "Автостат" назвали самые популярные марки автомобилей, представленные на российском рынке.
По данным агентства, по состоянию на 1 января 2020 года на территории страны было зарегистрировано 44,5 миллиона легковых автомобилей. Самой популярной маркой оказалась отечественная LADA, ее доля составляет 31,3% (13,9 миллионов единиц) от общего количества автомобилей.
Кроме указанных марок, в десятку самых популярных также вошли Renault (4,4%), Volkswagen (3,9%), Chevrolet (3,8%), Ford (3,1%) и Mitsubishi (2,7%). Отмечается, что доля остальных марок в России не превышает 2%.
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