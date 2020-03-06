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Названы самые популярные автомобили на российском рынке
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РИА Новости

Названы самые популярные автомобили на российском рынке

05:40 06.03.2020 (обновлено: 06:26 06.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург
Автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Аналитики агентства "Автостат" назвали самые популярные марки автомобилей, представленные на российском рынке.
По данным агентства, по состоянию на 1 января 2020 года на территории страны было зарегистрировано 44,5 миллиона легковых автомобилей. Самой популярной маркой оказалась отечественная LADA, ее доля составляет 31,3% (13,9 миллионов единиц) от общего количества автомобилей.
На втором месте расположилась марка Toyota с показателем 8,8% (3,9 миллиона экземпляров), на третьем – корейский бренд Hyundai (5% или 2,2 миллиона автомобилей). Четвертую и пятую строчку рейтинга заняли японский Nissan и корейская KIA - более 2,1 миллиона единиц (или 4,8%) у обоих брендов.
Кроме указанных марок, в десятку самых популярных также вошли Renault (4,4%), Volkswagen (3,9%), Chevrolet (3,8%), Ford (3,1%) и Mitsubishi (2,7%). Отмечается, что доля остальных марок в России не превышает 2%.
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РоссияАвтостатАвтоHyundai MotorNissan MotorLadaToyota MotorKia Motors
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