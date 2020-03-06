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США обвинили менеджера Group-IB Кислицина в киберпреступлениях
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РИА Новости

США обвинили менеджера Group-IB Кислицина в киберпреступлениях

05:37 06.03.2020 (обновлено: 08:34 06.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости, Алексей Богдановский. Власти США обвиняют менеджера российской компании в области кибербезопасности Group-IB Никиту Кислицина во взломе социальной сети Formspring, говорится в обвинительном заключении в судебной базе данных. Компания Group-IB, которая в обвинении не фигурирует, сочла необоснованными обвинения в адрес своего сотрудника.
Кислицин с 2006 по 2012 год был главным редактором журнала "Хакер", в 2012 году некоторое время работал в США, а с 2013 года работает в Group-IB, где занимается так называемой разведкой угроз безопасности. Обвинительное заключение против Кислицина датировано 2014 годом, но было рассекречено и выложено в базу данных суда в Сан-Франциско лишь на этой неделе.
Кислицину предъявлены обвинения по двум пунктам, связанным с использованием незаконных устройств доступа. Один пункт предполагает до 10 лет тюрьмы, другой - до 5 лет, также Кислицину грозит штраф в 250 тысяч долларов.
В обвинительном заключении говорится, что Кислицин получил от сообщника-хакера имена, электронные адреса и пароли клиентов Formspring, а затем пытался продать их другому сообщнику за 5,5 тысячи евро. Всего в деле фигурирует три сообщника Кислицина, ни один из них не назван по имени.
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Компания Group-IB распространила заявление на своем сайте, в котором связала обвинения против Кислицина с делом Евгения Никулина, суд по делу которого открывается в Калифорнии на следующей неделе. Никулина обвиняют в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring.
Group-IB заявляет, что поддерживает своего сотрудника.
"Group-IB считает, что обвинения в адрес Никиты Кислицина не содержат доказательств его вины, исследовательская деятельность, направленная на анализ компьютерной преступности, не является преступлением. Более того, ни компания, ни ее сотрудник Никита Кислицин не получали официальных повесток, уведомлений или приглашений на предстоящие судебное заседание по делу Никулина", - говорится в заявлении компании.
"Представители компании Group-IB и, в частности, Кислицин в 2013 году по личной инициативе встречались с сотрудниками министерства юстиции США для информирования их об исследовательской работе, связанной с андеграундом, которую в 2012-м году проводил Кислицин. После данного общения с представителями американских властей в адрес компании Group-IB, равно как и в адрес Кислицина, не было официально направлено никаких дополнительных вопросов", - сообщили в компании. Group-IB признает, что дело несет для нее репутационные риски.
"В настоящее время Group-IB ведет консультации с международными юристами для правовой оценки ситуации и принятия решения о дальнейших действиях", - уточнили в компании.
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