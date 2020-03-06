В Турции заявили о "нейтрализации" более 20 сирийских военных в Идлибе

Подразделения сирийской арабской армии в освобожденном от террористов городе Хазарен в южной части провинции Идлиб

© Фото : SANA Подразделения сирийской арабской армии в освобожденном от террористов городе Хазарен в южной части провинции Идлиб

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Министерство обороны Министерство обороны Турции заявило о "нейтрализации" 21 сирийского военнослужащего в ответ на гибель турецкого солдата 5 марта, передает агентство Anadolu

Ранее в турецком военном ведомстве заявили о том, что в сирийской провинции Идлиб в результате обстрела со стороны правительственных сил погибли еще двое турецких военных. Один из них был убит 4 марта, а другой - на следующий день, еще до подписания соглашения между Москвой и Анкарой о прекращении огня в Идлибе.

По утверждению минобороны Турции, в ответ около 16.00 по местному времени (17.00 мск) турецкие беспилотники нанесли удар. Помимо "нейтрализации" живой силы противника в результате бомбардировки уничтожены две гаубицы и две ракетные установки сирийской армии, говорится в заявлении.

Российско-турецкие договоренности

В четверг по итогам переговоров между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом в Кремле был подписан совместный документ по урегулированию в Сирии.

Соглашение включает в себя следующие пункты:

1 Прекращение всех боевых действий по существующей линии соприкосновения с полуночи 6 марта. Прекращение всех боевых действий по существующей линии соприкосновения с полуночи 6 марта. 2 Россия и Турция создают коридор безопасности шириной шесть километров к северу и югу от трассы М4 в Сирии. Россия и Турция создают коридор безопасности шириной шесть километров к северу и югу от трассы М4 в Сирии. 3 Россия и Турция с 15 марта начинают совместное патрулирование вдоль трассы М4. Россия и Турция с 15 марта начинают совместное патрулирование вдоль трассы М4.

Обострение ситуации в Идлибе

Ситуация в Идлибской зоне деэскалации начала ухудшаться 27 февраля, когда террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийской армии. Войска открыли ответный огонь.

По данным российского Минобороны, вместе с боевиками под обстрел попали турецкие военные, которые не должны были находиться в этом районе. В результате погибли 36 турецких военнослужащих, еще более 30 человек получили ранения.

В ответ Анкара объявила о старте новой военной операции на северо-западе Сирии — "Весенний щит".

Как заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, готовую к политическому диалогу с правительством, от террористов.