В Турции заявили о "нейтрализации" более 20 сирийских военных в Идлибе

Ранее в турецком военном ведомстве заявили о том, что в сирийской провинции Идлиб в результате обстрела со стороны правительственных сил погибли еще двое турецких военных. Один из них был убит 4 марта, а другой - на следующий день, еще до подписания соглашения между Москвой и Анкарой о прекращении огня в Идлибе.
По утверждению минобороны Турции, в ответ около 16.00 по местному времени (17.00 мск) турецкие беспилотники нанесли удар. Помимо "нейтрализации" живой силы противника в результате бомбардировки уничтожены две гаубицы и две ракетные установки сирийской армии, говорится в заявлении.
Российско-турецкие договоренности
В четверг по итогам переговоров между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом в Кремле был подписан совместный документ по урегулированию в Сирии.
Соглашение включает в себя следующие пункты:
1Прекращение всех боевых действий по существующей линии соприкосновения с полуночи 6 марта.
2Россия и Турция создают коридор безопасности шириной шесть километров к северу и югу от трассы М4 в Сирии.
3Россия и Турция с 15 марта начинают совместное патрулирование вдоль трассы М4.
Обострение ситуации в Идлибе
Ситуация в Идлибской зоне деэскалации начала ухудшаться 27 февраля, когда террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийской армии. Войска открыли ответный огонь.
По данным российского Минобороны, вместе с боевиками под обстрел попали турецкие военные, которые не должны были находиться в этом районе. В результате погибли 36 турецких военнослужащих, еще более 30 человек получили ранения.
В ответ Анкара объявила о старте новой военной операции на северо-западе Сирии — "Весенний щит".
Как заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, готовую к политическому диалогу с правительством, от террористов.
*Террористические организации, запрещенные в России.
28 февраля, 19:44Обострение ситуации в ИдлибеВоенная обстановка в Идлибе