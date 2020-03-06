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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-06T05:43+0300
https://ria.ru/20200306/1568225596.html
В Турции заявили о "нейтрализации" более 20 сирийских военных в Идлибе
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РИА Новости

В Турции заявили о "нейтрализации" более 20 сирийских военных в Идлибе

05:32 06.03.2020 (обновлено: 05:43 06.03.2020)
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© Фото : SANAПодразделения сирийской арабской армии в освобожденном от террористов городе Хазарен в южной части провинции Идлиб
Подразделения сирийской арабской армии в освобожденном от террористов городе Хазарен в южной части провинции Идлиб
© Фото : SANA
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Министерство обороны Турции заявило о "нейтрализации" 21 сирийского военнослужащего в ответ на гибель турецкого солдата 5 марта, передает агентство Anadolu.
Ранее в турецком военном ведомстве заявили о том, что в сирийской провинции Идлиб в результате обстрела со стороны правительственных сил погибли еще двое турецких военных. Один из них был убит 4 марта, а другой - на следующий день, еще до подписания соглашения между Москвой и Анкарой о прекращении огня в Идлибе.
По утверждению минобороны Турции, в ответ около 16.00 по местному времени (17.00 мск) турецкие беспилотники нанесли удар. Помимо "нейтрализации" живой силы противника в результате бомбардировки уничтожены две гаубицы и две ракетные установки сирийской армии, говорится в заявлении.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
02:24Обострение ситуации в Идлибе
Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе

Российско-турецкие договоренности

В четверг по итогам переговоров между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом в Кремле был подписан совместный документ по урегулированию в Сирии.
Соглашение включает в себя следующие пункты:
1
Прекращение всех боевых действий по существующей линии соприкосновения с полуночи 6 марта.
2
Россия и Турция создают коридор безопасности шириной шесть километров к северу и югу от трассы М4 в Сирии.
3
Россия и Турция с 15 марта начинают совместное патрулирование вдоль трассы М4.
Подразделения сирийской арабской армии в освобожденном от террористов городе Хазарен в южной части провинции Идлиб
01:57Обострение ситуации в Идлибе
США ждут, что договоренности РФ и Турции по Идлибу помогут деэскалации

Обострение ситуации в Идлибе

Ситуация в Идлибской зоне деэскалации начала ухудшаться 27 февраля, когда террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийской армии. Войска открыли ответный огонь.
По данным российского Минобороны, вместе с боевиками под обстрел попали турецкие военные, которые не должны были находиться в этом районе. В результате погибли 36 турецких военнослужащих, еще более 30 человек получили ранения.
В ответ Анкара объявила о старте новой военной операции на северо-западе Сирии — "Весенний щит".
Как заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, готовую к политическому диалогу с правительством, от террористов.
*Террористические организации, запрещенные в России.
Военная обстановка в Идлибе
28 февраля, 19:44Обострение ситуации в Идлибе
Военная обстановка в Идлибе
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Обсудить 11
Обострение ситуации в ИдлибеМинобороны ТурцииИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияВ мире
Популярные комментарии
Турецкие войска на территории Сирии занимаются убийством сирийских солдат и этим хвалятся. Турция должна ответить за преступления против Сирийцев.
6 марта, 06:13
iil.1964
2500003
Только некому это сделать, а т.к. у наших властей там газ и АЭС, и т.к. исторически Турция всегда была враждебна к России, российский народ должен наказать агрессивного Эрдогана морем, джинсами и помидорами, чтобы лишить его денег на терроризм. Надо разъяснять тем кто не интересуется политикой, что морем они поддерживают турецкие убийства.
6 марта, 07:28
ВИВасилий Иванов
2311001
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