В Австралии оценили, во сколько им обойдется борьба с коронавирусом

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Расходы Расходы Австралии на здравоохранение в связи с распространением коронавируса могут достичь миллиарда австралийских долларов (662 миллиона долларов США), сообщил телеканал 7 News со ссылкой на премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.

Центральное правительство в Канберре уже выделило на борьбу с вирусом 100 миллионов долларов, однако ее окончательная стоимость может значительно вырасти, заявил премьер.

"Все это может обойтись в один миллиард долларов… Это значительная сумма.., но мы должны быть готовы", - сказал Моррисон. По его словам, региональные власти австралийских штатов должны взять на себя половину этих расходов.