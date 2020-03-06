Число зараженных коронавирусом в Хубэе за сутки выросло на 126 человек

Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй

ПЕКИН, 6 мар - РИА Новости. Новые подтвержденные случаи заражения Новые подтвержденные случаи заражения коронавирусом в провинции Хубэй за прошедшие сутки были зарегистрированы только в городе Ухань - очаге распространения заболевания, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.

"За минувшие сутки в провинции Хубэй было подтверждено 126 случаев заражения (в городе Ухань - 126), выписаны 1487 человек (1038 - в Ухане), зарегистрировано 29 летальных случаев (23 - в Ухане)", - говорится из сообщении ведомства.

Отмечается, что с начала эпидемии в провинции в общей сложности было выявлено 67 592 случая заражения (49 797 в Ухане), при этом уже 41 966 пациентов выздоровели (из них 27 354 в Ухане), 2931 человек скончался (в Ухане - 2328).

В настоящее время болеют 22 695 человек (20 115 в городе Ухань), из них 5588 человека находятся в тяжелом состоянии.