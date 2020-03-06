Число зараженных коронавирусом в Хубэе за сутки выросло на 126 человек

ПЕКИН, 6 мар - РИА Новости. Новые подтвержденные случаи заражения коронавирусом в провинции Хубэй за прошедшие сутки были зарегистрированы только в городе Ухань - очаге распространения заболевания, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
"За минувшие сутки в провинции Хубэй было подтверждено 126 случаев заражения (в городе Ухань - 126), выписаны 1487 человек (1038 - в Ухане), зарегистрировано 29 летальных случаев (23 - в Ухане)", - говорится из сообщении ведомства.
Отмечается, что с начала эпидемии в провинции в общей сложности было выявлено 67 592 случая заражения (49 797 в Ухане), при этом уже 41 966 пациентов выздоровели (из них 27 354 в Ухане), 2931 человек скончался (в Ухане - 2328).
В настоящее время болеют 22 695 человек (20 115 в городе Ухань), из них 5588 человека находятся в тяжелом состоянии.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Жертвами болезни в Китае уже стали 3042 человека, более 53,7 тысячи выздоровели.
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