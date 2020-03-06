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Эксперты: мужчины на 8 марта часто покупают два подарка
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РИА Новости

Эксперты: мужчины на 8 марта часто покупают два подарка

05:12 06.03.2020
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© Fotolia / yuriyzhuravovДевушка открывает подарок
Девушка открывает подарок
© Fotolia / yuriyzhuravov
Девушка открывает подарок. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российские мужчины, готовясь поздравлять женщин с 8 марта, покупают преимущественно два подарка: один - подороже, второй - подешевле, сообщили РИА Новости в пресс-службе онлайн-ритейлера Ozon.
Аналитики е-commerce лаборатории клиентского опыта Ozon проанализировали более 900 тысяч заказов и 5,5 миллионов поисковых запросов в преддверии 8 марта. По данным компании, мужчины в этом году увеличили свои траты на подарки в 2,3 раза - до 3 тысяч рублей с 1,3 тысячи в прошлом году. "Причем, как правило, мужчина покупает два подарка: один "дорогой" и еще один подешевле, в районе 500-700 рублей - скорее всего ребенку или родственнице", - отметили в Ozon.
Ритейлер указывает, что женщины с начала февраля в 2,5 раза чаще искали на площадке электронику и спортивные товары: аксессуары для домашних тренировок и одежду. Товары для дачи и сада искали вдвое чаще, косметику и товары для взрослых - в 1,8 раза чаще.
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"Частично мужчины с подарками угадают: садовую технику с конца февраля покупают на 160% чаще (компактные и легкие в управлении модели), наушники и электронные книги - на 213%. Вместе с тем некоторые мужчины решили придерживаться традиций и дарят духи - продажи с конца февраля выросли на 268%, женские аксессуары (плюс 200%) и ювелирные украшения (плюс 320%)", - добавили в компании.
При этом, замечает Ozon, в части подарков женщинам от женщин совпадений между желаемым и приобретаемым еще больше, и на первом месте при выборе подарка - забота о здоровье и красоте. Например, продажи уходовой косметики выросли в два раза. Женщины тоже дарят товары для дачи, чаще всего - садовые инструменты (продажи показывают рост на 180% с конца февраля).
"Еще один трендовый подарок в этом году - товары для спорта: продажи спортивной одежды выросли с конца февраля на 196%, а экипировки - на 129%. Интересно, что эту категорию примерно одинаково выбирают и мужчины, и женщины - видимо, влияет всеобщая мода на здоровый образ жизни", - сказали в интернет-ритейлере.
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