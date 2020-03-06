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Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 3042 человек
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РИА Новости

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 3042 человек

04:52 06.03.2020 (обновлено: 05:02 06.03.2020)
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© REUTERS / Thomas PeterМедицинский работник с термометром на контрольно-пропускном пункте в Китае
Медицинский работник с термометром на контрольно-пропускном пункте в Китае
© REUTERS / Thomas Peter
ПЕКИН, 6 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80 552, из них 3042 пациента скончались, более 53,7 тысячи излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 80 552 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 23 784 человека (5737 человек находятся в тяжелом состоянии), 53 726 человек выписаны из больниц, 3042 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.
За последние сутки по всей стране были выявлены 143 новых заражения, из больниц выписали 1681 человека, скончались 30 (в провинции Хубэй - 29, один на Хайнане), зарегистрированы еще 102 случая с подозрением на коронавирус.
В настоящее время зарегистрировано еще 482 случая с подозрением на новый тип коронавируса, почти 29,9 тысячи человек, которые имели тесный контакт с больными, находятся под медицинским наблюдением, дополняется в сообщении.
Отдельно в Гонконге выявлено 104 случая заражения (из них два человека скончались, 46 выздоровели), в Макао нашли десять инфицированных (девять из них уже выписаны), на Тайване заразились 44 человека (из них один скончался и 12 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКитайВ мире
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