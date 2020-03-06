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ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого
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РИА Новости

ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого

04:51 06.03.2020 (обновлено: 07:18 06.03.2020)
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© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанкВладимир Высоцкий
Владимир Высоцкий
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
Владимир Высоцкий. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 мар – РИА Новости. Федеральное бюро расследований США разместило в Facebook собственную рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству и фотографией советского актера и певца Владимира Высоцкого.
В качестве иллюстрации использован кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя", где Высоцкий сыграл роль капитана Московского уголовного розыска Глеба Жеглова.
Под снимком сделана подпись на русском языке: "Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого" и рядом логотип и аббревиатура FBI.
При нажатии на рекламу происходит переход на страницу местного отделения контрразведки ФБР, где на русском и английском языках граждан призывают поделиться информацией, необходимой для обеспечения государственной безопасности США.
"Если вы располагаете информацией, которая может помочь ФБР в выполнении поставленной перед ним задачи, просим обратиться в наше региональное отделение… Вы сможете передать нам информацию в доверительной обстановке с соблюдением полной конфиденциальности", - говорится в объявлении.
ФБР регулярно размещает рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству, однако ранее в ней не наблюдалось использование образов столь популярных среди выходцев из СССР людей, как Высоцкий.
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РоссияФБРВладимир Высоцкий (автор песен)СШАВ мире
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