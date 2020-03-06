Эксперт предложил ряд мер по снижению рисков ядерного конфликта в мире

ООН, 6 мар - РИА Новости. Президенты США и РФ Президенты США и РФ Дональд Трамп Владимир Путин должны вновь объявить о том, что ядерная война не может быть выиграна, им следует продлить СНВ-3 и провести "красные линии" в сфере кибербезопасности и космоса, полагает бывший сенатор, основатель организации Nuclear Threat Initiative Сэм Нанн.

По его словам, риск использования ядерного оружия в последние десять лет возрос. "Я считаю, что больший риск применения ядерного оружия сегодня представляет ошибка, скорее, нежели преднамеренное применение первым ядерного оружия", - сказал Нанн в ООН на мероприятии, посвященном Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

По его мнению, сегодня возрос потенциал кибервмешательства как в системы командования и контроля, так и в работу систем раннего предупреждения государств. "Это повышает риск ложного предупреждения, ошибок, просчетов, случайностей. Мы движемся к эре возросших ядерных рисков", - указал он.

Нанн сделал ряд предложений, адресованных главным образом США и России.

Как полагает эксперт, РФ и США, как обладатели 90% ядерного оружия мира, должны гарантировать защиту своих ядерных материалов.

"Президент Трамп и президент Путин должны совместно объявить базовый принцип, изложенный в 1985 Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым о том, что ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна быть развязана. Китай и другие члены "пятерки" Совета Безопасности должны быть приглашены к тому, чтобы присоединиться к этому заявлению", - сказал Нанн.

По его словам, США и Россия должны продлить договор СНВ-3 сейчас, "чтобы сохранить то, что уже работает, в частности верификацию, что чрезвычайно важно для повышения доверия". Как отметил Нанн, США и РФ "должны начать сейчас обсуждение о том, что будет дальше, чтобы снизить ядерные риски и сократить объемы вооружений".

"Договор об открытом небе должен быть укреплен и должен исполняться всеми сторонами", - указал он.

"Должны быть определены "красные линии" в том, что касается киберсферы и космоса", - подчеркнул Нанн.

По его мнению, президенты США и России "должны поручить своим высшим военным и научным должностным лицам начать работу над возможностью увеличения отрезка времени на принятие решения в случае любого ядерного кризиса".

"Мы должны удвоить наши дипломатические усилия для реагирования на региональные вызовы в сфере распространения, включая КНДР и Иран. Мы должны уделять особое внимание евроатлантическому региону, что чрезвычайно важно для стабильности и безопасности в Европе", - отметил эксперт.

"Мы должны заставить технологии сокращать, а не увеличивать риски", - полагает Нанн.