Лоза обвинил современных музыкантов в "воровстве" композиций

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Певец и композитор Певец и композитор Юрий Лоза раскритиковал в эфире радио " Говорит Москва " современных музыкальных исполнителей из-за того, что они, по его мнению, "воруют" старые композиции, после чего выдают их за свое творчество.

"Музыкальный стиль неважен, могут опошлить все. Сейчас такая тенденция: за неумением придумать ничего нового начинают опошлять старое. Люди перестали придумывать новое", - заявил композитор.

По его мнению, раньше было "поколение создателей", а сейчас – "поколение потребителей". "А как можно по-новому перелицевать: добавить мат, добавить секс и скандал", - сказал Лоза.