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Лоза обвинил современных музыкантов в "воровстве" композиций
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РИА Новости

Лоза обвинил современных музыкантов в "воровстве" композиций

04:14 06.03.2020 (обновлено: 04:16 06.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовМузыкант и композитор Юрий Лоза
Музыкант и композитор Юрий Лоза
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Музыкант и композитор Юрий Лоза. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Певец и композитор Юрий Лоза раскритиковал в эфире радио "Говорит Москва" современных музыкальных исполнителей из-за того, что они, по его мнению, "воруют" старые композиции, после чего выдают их за свое творчество.
"Музыкальный стиль неважен, могут опошлить все. Сейчас такая тенденция: за неумением придумать ничего нового начинают опошлять старое. Люди перестали придумывать новое", - заявил композитор.
По его мнению, раньше было "поколение создателей", а сейчас – "поколение потребителей". "А как можно по-новому перелицевать: добавить мат, добавить секс и скандал", - сказал Лоза.
Композитор добавил, что музыка с нецензурной лексикой и призывами к насилию оказывает деструктивное влияние на людей.
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