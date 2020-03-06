В России в полтора раза чаще стали подделывать банковские карты

"За 2019 год количество преступлений, квалифицированных по статье "Мошенничество", возросло на 14% и составило 219 тысяч, в том числе подделки банковских карт увеличились на 57,2%, печатей и штампов на 15,3% и в сфере автострахования на 26,7%", - говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос агентства.