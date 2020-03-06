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В России в полтора раза чаще стали подделывать банковские карты
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РИА Новости

В России в полтора раза чаще стали подделывать банковские карты

04:05 06.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанковская карта
Банковская карта
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Банковская карта. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Количество подделок банковских карт в России выросло в 2019 году на 57,2%, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД РФ.
"За 2019 год количество преступлений, квалифицированных по статье "Мошенничество", возросло на 14% и составило 219 тысяч, в том числе подделки банковских карт увеличились на 57,2%, печатей и штампов на 15,3% и в сфере автострахования на 26,7%", - говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос агентства.
В МВД отмечают, что в последние годы прослеживается тенденция постепенного перемещения преступлений в сферу мошенничества, составляющего 10,8% от общего числа совершенных в стране противоправных деяний.
Более половины от всех совершенных мошенничеств составляют преступления с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, уточнили в МВД.
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