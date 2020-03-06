В штате Мэриленд выявили три случая заражения коронавирусом

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Мэриленд стал 15-м штатом США, в котором были выявлены случаи заражения коронавирусом , сообщили местные власти.

"Лаборатория минздрава в Балтиморе подтвердила три первых положительных анализа на новый коронавирус в Мэриленде", - говорится в заявлении губернатора Ларри Хогана. Отмечается, что инфицированные пациенты были заражены за границей. Состояние их здоровья не вызывает опасений.

Из всех штатов, где был обнаружен коронавирус, Мэриленд является самым близким к столице США Вашингтону, где таких случаев пока не было зарегистрировано. Мэриленд окружает столичный округ Колумбия со всех сторон за исключением юго-запада.

До настоящего времени в США зарегистрировано около сотни случаев коронавируса. Ожидается, что число заболевших будет расти по мере того, как власти вводят широкое тестирование пациентов.