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В штате Мэриленд выявили три случая заражения коронавирусом
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РИА Новости

В штате Мэриленд выявили три случая заражения коронавирусом

04:03 06.03.2020
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© REUTERS / David Ryder Автомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США
© REUTERS / David Ryder
Автомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Мэриленд стал 15-м штатом США, в котором были выявлены случаи заражения коронавирусом, сообщили местные власти.
"Лаборатория минздрава в Балтиморе подтвердила три первых положительных анализа на новый коронавирус в Мэриленде", - говорится в заявлении губернатора Ларри Хогана. Отмечается, что инфицированные пациенты были заражены за границей. Состояние их здоровья не вызывает опасений.
Из всех штатов, где был обнаружен коронавирус, Мэриленд является самым близким к столице США Вашингтону, где таких случаев пока не было зарегистрировано. Мэриленд окружает столичный округ Колумбия со всех сторон за исключением юго-запада.
До настоящего времени в США зарегистрировано около сотни случаев коронавируса. Ожидается, что число заболевших будет расти по мере того, как власти вводят широкое тестирование пациентов.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаСШАМэрилендВ мире
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