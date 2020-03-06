Семь россиян с Diamond Princess выписали из больницы во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 6 мар - РИА Новости. Семь россиян с круизного лайнера Семь россиян с круизного лайнера Diamond Princess выписаны из инфекционного отделения Краевой клинической больницы №2 во Владивостоке , куда их помещали на карантин, коронавирус у них не выявлен, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.

Семь россиян с Diamond Princess прибыли из Японии во Владивосток 22 и 23 февраля. Их доставили в инфекционную больницу, где у них взяли анализы на коронавирус, предварительные результаты были отрицательными. Еще двое пассажиров лайнера - семейная пара из Владивостока - прилетели из Японии 29 февраля, их тоже поместили на карантин. В четверг в минздраве региона сообщили, что новосибирский научно-исследовательский центр "Вектор", проверив анализы всех девятерых, установил, что коронавируса у них нет.

"В пятницу семь человек выписали из больницы, они уже разъезжаются по домам, еще двух человек, которые прибыли 29 февраля, пока оставят на карантине", - сказал собеседник агентства.

Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды.