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Семь россиян с Diamond Princess выписали из больницы во Владивостоке
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РИА Новости

Семь россиян с Diamond Princess выписали из больницы во Владивостоке

04:00 06.03.2020
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© AP Photo / Eugene HoshikoЖурналист у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама, Япония
Журналист у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама, Япония
© AP Photo / Eugene Hoshiko
ВЛАДИВОСТОК, 6 мар - РИА Новости. Семь россиян с круизного лайнера Diamond Princess выписаны из инфекционного отделения Краевой клинической больницы №2 во Владивостоке, куда их помещали на карантин, коронавирус у них не выявлен, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.
Семь россиян с Diamond Princess прибыли из Японии во Владивосток 22 и 23 февраля. Их доставили в инфекционную больницу, где у них взяли анализы на коронавирус, предварительные результаты были отрицательными. Еще двое пассажиров лайнера - семейная пара из Владивостока - прилетели из Японии 29 февраля, их тоже поместили на карантин. В четверг в минздраве региона сообщили, что новосибирский научно-исследовательский центр "Вектор", проверив анализы всех девятерых, установил, что коронавируса у них нет.
"В пятницу семь человек выписали из больницы, они уже разъезжаются по домам, еще двух человек, которые прибыли 29 февраля, пока оставят на карантине", - сказал собеседник агентства.
Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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Коронавирус COVID-19Diamond PrincessРаспространение нового коронавирусаВладивостокЯпонияОбщество
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