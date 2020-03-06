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2020-03-06T03:58+0300
https://ria.ru/20200306/1568224941.html
Маммолог: у молодых пациенток стали чаще выявлять рак груди
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РИА Новости

Маммолог: у молодых пациенток стали чаще выявлять рак груди

03:58 06.03.2020
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© Fotolia / Dragos IliescuДевушка придерживает рукой грудь
Девушка придерживает рукой грудь
© Fotolia / Dragos Iliescu
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Рак молочной железы, который является наиболее распространенным онкозаболеванием, "помолодел", врачи все чаще сталкиваются с пациентками 30-35 лет, всего в России ежегодно регистрируется около 54 тысяч случаев данного заболевания, заявила хирург, маммолог-онколог НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава России, к.м.н. Наталья Германович.
"Рак молочной железы - наиболее распространенное онкологическое заболевание среди женщин как в мире, так и в России… Как и многие болезни, рак, к сожалению, "помолодел". Мы все чаще сталкиваемся с очень молодыми пациентками - 30-35 лет", - рассказала Германович РИА Новости.
Она уточнила, что по последним данным, ежегодно в мире регистрируется от 1 миллиона 250 тысяч до полутора миллионов случаев заболевания, из них 54 тысячи в России.
Число случаев заболевания раком молочной железы растет, но специалисты связывают это в том числе и с улучшением выявляемости. "Женщины стали более ответственно относиться к своему здоровью и проходят ежегодные обследования, совершенствуются оборудование и диагностические методы, появляется больше информации, повысилась онкологическая настороженность специалистов – не только маммологов, но и гинекологов. В силу этих причин случаев выявления рака молочной железы, в том числе на ранних стадиях, стало больше", - пояснила Германович.
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По ее словам, для своевременной диагностики заболевания каждая женщина, начиная с 18 лет, должна каждый год проходить обследование у маммолога. При этом в возрасте до 38 лет достаточно сделать УЗ-исследование, а после к нему должна добавляться еще и маммография, отметила врач.
"Мы обладаем большим спектром диагностических возможностей. Просим только об одном: чтобы женщина дошла до специалиста. Но, к сожалению, достучаться до пациенток иногда бывает сложно", - подчеркнула Германович.
В группу риска попадают женщины, у которых в семье были заболевания раком молочной железы или раком яичников, им следует обязательно сдавать анализ на генетические мутации. При наличии генетических "поломок" риск развития рака достаточно высок: по данным литературы, от 40 до 70 процентов, и с возрастом он только увеличивается, пояснила онколог.
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Она добавила, что за последние 20 лет удалось существенно изменить в лучшую сторону ситуацию с лечением рака молочной железы. Если ранее практически все пациентки уже на первом этапе подвергались хирургическому вмешательству, то сегодня лечение не всегда можно и нужно начинать с хирургии, учитывая колоссальное развитие химиотерапевтического, лучевого лечения, уточнила Германович.
"В зависимости от ситуации мы можем предложить пациентке либо органосохранное лечение, либо удаление тканей молочной железы с реконструкцией (здесь применяются импланты, экспандеры, сочетание импланта с кожными лоскутами). Возможность реконструкции молочной железы для женщин, особенно молодых, значит очень много. Такие женщины после окончания лечения психологически и социально адаптированы, в сравнении с пациентками после перенесенного радикального хирургического вмешательства", - сказала врач.
Рак молочной железы – наиболее распространенный вид онкологического заболевания в России, из всех случаев заболевания раком он встречается в 18% случаев.
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