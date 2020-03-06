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Эксперты рассказали, кто больше всех инвестирует в финансовые активы
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РИА Новости

Эксперты рассказали, кто больше всех инвестирует в финансовые активы

04:11 06.03.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Женщины, рожденные по восточному гороскопу в год Лошади и Собаки, оказались владелицами самых больших финансовых активов, а самыми состоятельными среди женщин-инвесторов – Львицы, рожденные в год Лошади, поделились с РИА Новости эксперты УК "Альфа-Капитал" результатами предпраздничного исследования к 8 марта.
Финансисты из УК "Альфа-Капитал" провели собственное исследование и выяснили, как поведение женщин-инвесторов зависит от знака зодиака и года рождения по восточному календарю. Исследование проводилось среди клиентов компании, где процент женщин-инвесторов оказался очень высок: более 35% женщин имеют счета, инвестируют в ПИФы, ценные бумаги и структурные продукты.
"Больше всех инвестиции привлекают Львиц и Овнов – среди других знаков зодиака они вкладывают больше всего денег. Стрельцы и Весы инвестируют на текущий момент меньшие суммы. В восточном гороскопе по размеру активов впереди всех Лошади и Собаки, а самые состоятельные среди женщин-инвесторов – Львицы, рожденные в год Лошади", - говорится в исследовании.
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Инвестиции с азартом

"Но если вы считаете, что женщинам-инвесторам чужд риск и азарт, то это совсем не так! Полностью оправдывая свою активную натуру и жизненный оптимизм, рискованные стратегии чаще всего предпочитают Львицы. Более 44% своих денег они вкладывают в акции и структурные продукты", - говорят исследователи.
У Стрельцов акций немного больше, зато и стратегия более сбалансированная: почти половину денег они держат в облигациях, отмечают в УК "Альфа-Капитал".
А самые осторожные среди женщин-инвесторов те, кто родился под двойными знаками – Близнецов и Рыб, выяснили эксперты.
"Женщины, рожденные в год Кролика, склонны к консервативному поведению на рынке и большую часть денег инвестирует в облигации. Женщины, рожденные в год Змеи и Лошади, часто предпочитают акции, инвестируя в них до 20% своих активов. При этом последние – среди наиболее активных покупателей структурных продуктов, а вот бондов у них гораздо меньше, чем у других, – до 46%", - говорят они.
Как оказалось, самые активные на рынке – леди-Стрельцы: они гораздо чаще других совершают сделки, продают и покупают бумаги. "А если женщина под этим знаком родилась в год Быка, то знайте: перед вами, возможно, настоящий трейдер, совершающий десятки сделок в день. По числу операций с бумагами Стрельцы, родившиеся в год Быка, заметно опережают все другие знаки", - указывается там же.
"Самым спокойным поведением отличаются женщины-инвесторы Девы, а по восточному календарю неожиданно наименее активными инвесторами оказались те, кто родился в год Петуха и Дракона. Рожденные в год Быка под знаком Близнецов больше других склонны к пассивному инвестированию", - добавляют организаторы исследования.
УК "Альфа-Капитал" – одна из крупнейших компаний на рынке управления активами. "Альфа-Капитал" была создана в 1996 году. Суммарные активы под управлением компании составляют более 481,8 миллиарда рублей на 29 февраля 2019 году.
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