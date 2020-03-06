Минтранс объяснил запрет заходить в метро голым и босым людям

Типовые правила пользования метрополитеном на федеральном уровне были впервые утверждены в России примерно год назад. РИА Новости попросили Минтранс РФ, который занимался разработкой документа, ответить на ряд вопросов о нормах, которые закрепляет документ. В частности, в новых правилах отдельным пунктом прописано, что в метро в РФ нельзя заходить без обуви и (или) без одежды. Например, в правилах метро Москвы было прописано только, что нельзя заходить без обуви.