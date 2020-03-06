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Минтранс объяснил запрет заходить в метро голым и босым людям
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РИА Новости

Минтранс объяснил запрет заходить в метро голым и босым людям

03:54 06.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТурникет в метро
Турникет в метро
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Турникет в метро. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Требование о запрете заходить в метро голым и босым людям в первых в России правилах пользования метрополитеном основано на морально-этических нормах поведения в общественных местах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса России.
Типовые правила пользования метрополитеном на федеральном уровне были впервые утверждены в России примерно год назад. РИА Новости попросили Минтранс РФ, который занимался разработкой документа, ответить на ряд вопросов о нормах, которые закрепляет документ. В частности, в новых правилах отдельным пунктом прописано, что в метро в РФ нельзя заходить без обуви и (или) без одежды. Например, в правилах метро Москвы было прописано только, что нельзя заходить без обуви.
"Такое требование (в федеральных правилах - ред.) основано на морально-этических нормах поведения в общественных местах", - сообщили в Минтрансе России.
Правила в целом содержат типовые положения, до этого используемые региональными метрополитенами. Среди них перечень прав и обязанностей пассажиров и перевозчиков.
Документ определяет порядок организации перевозок пассажиров и провоза ручной клади метрополитеном, условия перевозок, требования к информированию пассажиров, находящихся на станциях, в вагонах, переходах.
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