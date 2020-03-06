Спецрейс с иностранными дипломатами из КНДР во Владивосток отменили

ВЛАДИВОСТОК, 6 мар - РИА Новости. Авиарейс компании Air Koryo Авиарейс компании Air Koryo Пхеньян Владивосток , который планировалось организовать в начале марта для вывоза сотрудников иностранных дипмиссий из КНДР , пока отменяется, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании во Владивостоке.

"Пока рейс отменили, причин мы не знаем. Мы были готовы принять борт", - сказал собеседник.

Он отметил, что пока нет информации, будет ли и когда будет организован рейс.

Как рассказал РИА Новости источник в дипломатической миссии КНДР, через Владивосток вернуться на родину планировали дипломаты из Швейцарии, Великобритании и Германии, а также ранее приглашенные в Пхеньян делегации.

Ранее информированный источник сообщал РИА Новости, что власти КНДР по просьбе европейских дипмиссий организуют рейс из Пхеньяна во Владивосток, чтобы сотрудники посольств могли вернуться в родные страны. По его словам, власти КНДР проинформировали о возможности улететь все европейские посольства в Пхеньяне.

Российский дипломатический источник ранее сообщал РИА Новости, что россиян этим бортом вывозить не планируется.

Также сообщалось, что КНДР объявила о запуске "национальной чрезвычайной карантинной системы", усилила наблюдение и ввела всевозможные меры для предотвращения распространения коронавируса на своей территории. Все рейсы авиакомпании Air China из Китая в КНДР на февраль были отменены, также отменили рейсы Air Koryo Пхеньян-Владивосток. Железнодорожное сообщение с Китаем и Россией приостановлено. Северная Корея организовала региональные диспетчерские пункты по всей стране, чтобы следить за выполнением мер по предотвращению распространения вируса.

В Пхеньяне работают более 20 посольств, европейских из них восемь: Болгарии, Великобритании, Германии, Польши, Чехии, Швеции, Румынии и России. У Швейцарии в КНДР спецпредставительство.