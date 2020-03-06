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Спецрейс с иностранными дипломатами из КНДР во Владивосток отменили
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РИА Новости

Спецрейс с иностранными дипломатами из КНДР во Владивосток отменили

03:51 06.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет северокорейской авиакомпании Air Koryo
Самолет северокорейской авиакомпании Air Koryo
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Самолет северокорейской авиакомпании Air Koryo. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 мар - РИА Новости. Авиарейс компании Air Koryo Пхеньян - Владивосток, который планировалось организовать в начале марта для вывоза сотрудников иностранных дипмиссий из КНДР, пока отменяется, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании во Владивостоке.
"Пока рейс отменили, причин мы не знаем. Мы были готовы принять борт", - сказал собеседник.
Он отметил, что пока нет информации, будет ли и когда будет организован рейс.
Как рассказал РИА Новости источник в дипломатической миссии КНДР, через Владивосток вернуться на родину планировали дипломаты из Швейцарии, Великобритании и Германии, а также ранее приглашенные в Пхеньян делегации.
Ранее информированный источник сообщал РИА Новости, что власти КНДР по просьбе европейских дипмиссий организуют рейс из Пхеньяна во Владивосток, чтобы сотрудники посольств могли вернуться в родные страны. По его словам, власти КНДР проинформировали о возможности улететь все европейские посольства в Пхеньяне.
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Российский дипломатический источник ранее сообщал РИА Новости, что россиян этим бортом вывозить не планируется.
Также сообщалось, что КНДР объявила о запуске "национальной чрезвычайной карантинной системы", усилила наблюдение и ввела всевозможные меры для предотвращения распространения коронавируса на своей территории. Все рейсы авиакомпании Air China из Китая в КНДР на февраль были отменены, также отменили рейсы Air Koryo Пхеньян-Владивосток. Железнодорожное сообщение с Китаем и Россией приостановлено. Северная Корея организовала региональные диспетчерские пункты по всей стране, чтобы следить за выполнением мер по предотвращению распространения вируса.
В Пхеньяне работают более 20 посольств, европейских из них восемь: Болгарии, Великобритании, Германии, Польши, Чехии, Швеции, Румынии и России. У Швейцарии в КНДР спецпредставительство.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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