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В Россвязи исключили запуск своих спутников с помощью ракет Маска
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РИА Новости

В Россвязи исключили запуск своих спутников с помощью ракет Маска

04:16 06.03.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРуководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий
Руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Россвязь не исключает использования ракет компании SpaceX Илона Маска для запуска спутников, однако время для такого подхода пока не пришло, рассказал РИА Новости глава ведомства Олег Духовницкий.
Отвечая на вопрос, возможны ли запуски российских телекоммуникационных спутников на иностранных ракетах, например Starlink Илона Маска, если операторы пусковых услуг предложат более низкую цену, он сказал: "Ничего невозможного нет, но сегодня мы такой целесообразности не видим и не чувствуем. У нас есть замечательная практика запуска аппаратов "Протонами".
"Ракеты Илона Маска – немного другая категория носителей. Я считаю, что наши отечественные ракеты-носители, такие как "Протон", "Союз" и, в перспективе, "Ангара", - то, что нас устраивает. Пользоваться маркетинговыми ходами и изобретениями Маска нам еще время не пришло", - сказал он.
За счет снижения цены до 61,5 миллиона долларов за пуск, Илон Маск с ракетами Falcon 9 потеснил ракеты-носители "Протон" (цена пуска 65 миллионов долларов) на коммерческом рынке средств выведения. Ранее в Роскосмосе обвиняли американского бизнесмена в демпинге.
Старт ракеты-носителя Falcon 9
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РоссияИлон МаскSpaceX Falcon 9Олег ДуховницкийФедеральное агентство связи (Россвязь)РоскосмосSpaceX
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