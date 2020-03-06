В Россвязи исключили запуск своих спутников с помощью ракет Маска

Отвечая на вопрос, возможны ли запуски российских телекоммуникационных спутников на иностранных ракетах, например Starlink Илона Маска, если операторы пусковых услуг предложат более низкую цену, он сказал: "Ничего невозможного нет, но сегодня мы такой целесообразности не видим и не чувствуем. У нас есть замечательная практика запуска аппаратов "Протонами".