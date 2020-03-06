Ветеран СВР рассказала, что защищает разведчиков-нелегалов за рубежом

"Надо учитывать многочисленное местное окружение нелегалов. Допустим, живут они в доме, где есть консьерж и соседи. На улице – множество магазинчиков. Везде все там друг друга знают, постоянно здороваются. И тебя все знают. И как раз надо, чтобы про тебя все всё знали", - сказала разведчица.

"Спроси нашего консьержа там – она бы абсолютно всё про нас рассказала. Что мы за люди, где мы родились, чем занимаемся, какие у нас дети, чем мы питаемся, какой у нас уровень дохода. Если про тебя всё знают, то ты и не привлекаешь внимания", - сказала она. Но делиться такой информацией с окружающими в паре разведчиков-нелегалов должна именно женщина, подчеркнула Нетыкса.