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2020-03-06T03:48+0300
https://ria.ru/20200306/1568224746.html
Ветеран СВР рассказала, что защищает разведчиков-нелегалов за рубежом
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РИА Новости

Ветеран СВР рассказала, что защищает разведчиков-нелегалов за рубежом

03:48 06.03.2020
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© Фото : предоставлено пресс-бюро СВР РоссииРазведчица-нелегал, ветеран СВР России Тамара Нетыкса
Разведчица-нелегал, ветеран СВР России Тамара Нетыкса
© Фото : предоставлено пресс-бюро СВР России
Разведчица-нелегал, ветеран СВР России Тамара Нетыкса. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Разведчикам, работающим на нелегальном положении за рубежом, нужно, чтобы окружающие знали о них как можно больше - тогда не будет возникать никаких подозрений, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии Международного женского дня 8 марта ранее рассекреченная российская разведчица-нелегал, полковник в отставке Тамара Нетыкса.
"Надо учитывать многочисленное местное окружение нелегалов. Допустим, живут они в доме, где есть консьерж и соседи. На улице – множество магазинчиков. Везде все там друг друга знают, постоянно здороваются. И тебя все знают. И как раз надо, чтобы про тебя все всё знали", - сказала разведчица.
В таком случае окружающие будут невольно поддерживать биографию-легенду разведчиков, и в отношении них не будет подозрений, отметила Нетыкса.
"Спроси нашего консьержа там – она бы абсолютно всё про нас рассказала. Что мы за люди, где мы родились, чем занимаемся, какие у нас дети, чем мы питаемся, какой у нас уровень дохода. Если про тебя всё знают, то ты и не привлекаешь внимания", - сказала она. Но делиться такой информацией с окружающими в паре разведчиков-нелегалов должна именно женщина, подчеркнула Нетыкса.
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Нелегалом называется разведчик, действующий в иностранном государстве под видом гражданина этого государства или какой-либо третьей страны. Нелегал действует в соответствии со специально разработанной для него до мельчайших деталей легендированной биографией (легенды).
В январе нынешнего года директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин впервые публично назвал имена сразу семи отечественных разведчиков-нелегалов, внесших большой вклад в защиту интересов и обеспечение безопасности России. Среди них - Герой России, генерал-майор в отставке Виталий Нетыкса (1946-2011) и полковник в отставке Тамара Нетыкса (родившаяся в 1949 году).
Супруги Нетыкса в 1978-1998 годах действовали в Латинской Америке, в странах с жестким административно-полицейским режимом и в условиях, сопряженных с риском для жизни. За рубежом у разведчиков родились сын и дочь. По информации СВР, Тамара Нетыкса, "работая с большими перегрузками, сознательно шла на оправданный риск при решении оперативных задач, оказывала действенную помощь мужу в разведывательной деятельности в особых условиях".
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