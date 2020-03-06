Оппозиция в сенате Мексики обвинила правительство в слежке

"Административный персонал парламентской группы только что сообщил мне, что за нами шпионили, и передал эти микрофоны. Я полагал, что такие практики остались в прошлом. Мы передаём госпоже спикеру заявление о намерении обратиться в прокуратуру для проведения расследования", - заявил Кури, видео выступления опубликовано в его Twitter.