Оппозиция в сенате Мексики обвинила правительство в слежке

МЕХИКО, 6 мар - РИА Новости. Координатор сенатской фракции Партия национальное действие (PAN) Маурисио Кури прервал в четверг очередную сессию парламента Мексики, чтобы сообщить о найденных в кабинетах сенаторов PAN скрытых микрофонах.
"Административный персонал парламентской группы только что сообщил мне, что за нами шпионили, и передал эти микрофоны. Я полагал, что такие практики остались в прошлом. Мы передаём госпоже спикеру заявление о намерении обратиться в прокуратуру для проведения расследования", - заявил Кури, видео выступления опубликовано в его Twitter.
В подписи к видео сенатор обвинил в слежке правительство страны и сообщил о твёрдом намерении наказать организаторов по всей строгости закона.
Спикер сената Моника Фернандес после выступления фракции PAN сообщила, что соответствующие действия будут предприняты. Протест оппозиции в сенате поддержали и представители лидирующего блока Morena (Движение национального восстановления, правящая левая партия, которую возглавлял действующий президент Лопес Обрадор), которые также потребовали от генпрокуратуры всестороннего расследования фактов слежки.
В сентябре президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор продемонстрировал в ходе пресс-конференции скрытую видеокамеру, обнаруженную в зале официальных встреч президентского дворца, и заявил, что не придаёт этому большого значения. По его словам, само правительство категорически отказалось от практики слежки за политическими оппонентами и представителями СМИ, существовавшей ранее.
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