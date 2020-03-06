В Дрездене оценили жест СССР по возврату коллекции бесценной живописи

БЕРЛИН, 6 мар - РИА Новости. В Дрездене оценили политический жест СССР по возвращению бесценной коллекции живописи в 1955 году, а также работу советских реставраторов, которые занимались послевоенной консервацией шедевров, об этом РИА Новости рассказали в профильной организации "Государственные художественные собрания Дрездена", которая объединяет несколько всемирно известных музеев города.

В конце февраля в Дрездене состоялось торжественное открытие после семилетней реконструкции здания Земпербау архитектурного комплекса Цвингер, в котором расположена Дрезденская картинная галерея старых мастеров (также Дрезденская картинная галерея). Во время реконструкции были усилены меры безопасности, здание было технически обновлено и модернизировано, установлена новая система освещения и климат-контроль. Многие картины и рамы были отреставрированы, а в залах проведена реэкспозиция. Среди всемирно известных работ Галереи старых мастеров - "Сикстинская Мадонна" Рафаэля, "Спящая Венера" Джорджоне, Дрезденский триптих Яна ван Эйка, "Автопортрет с Саскией на коленях" и "Похищение Ганимеда" Рембрандта.

В ходе Великой Отечественной войны экспонаты Дрезденской картинной галереи, основная часть которых была приобретена в XVIII веке саксонскими королями, были укрыты в шахтах за пределами города. Благодаря этому коллекция не была полностью уничтожена в ходе бомбардировок британских и американских союзников в феврале 1945 года. Цвингер был серьезно поврежден. Советские войска обнаружили картины и скульптуры в ходе наступления. Судьба 450 картин собрания неизвестна. Экспонаты были перевезены в СССР как трофейное искусство, там работы были отреставрированы и хранились в ГМИИ имени Пушкина. В 1955 году советское правительство вернуло в ГДР 1240 картин из Галереи старых мастеров, в 1956 году они были выставлены в частично восстановленном здании Земпербау.

"Политический жест по возвращению (коллекции) трудно переоценить с точки зрения Дрездена, только благодаря ему Дрезден снова стал городом-музеем международного значения. В течение десятилетия (после 1945 года – ред.) дрезденские музеи практически не существовали", - заявила РИА Новости представитель Государственных художественных собраний Дрездена.

Она добавила, что "уровень работ по консервации", которые были проведены в СССР, "был определенно очень высок, советские реставраторы были признанными специалистами", хотя некоторые полотна "находились не в столь плачевном состоянии, как иногда можно прочесть".

Касаясь военной истории бесценной коллекции, представитель Государственных художественных собраний Дрездена заявила, что "к счастью, большинство авуаров Галереи старых мастеров и коллекции скульптуры были заранее перевезены за пределы Дрездена", в результате таких мер "потери ограничиваются картинами очень большого формата, которые нельзя было транспортировать, а также картинами, которые перевозились из Дрездена в ночь на 13 февраля (когда была начата массированная бомбардировка союзниками – ред.)".

Она добавила, что экспонаты, которые были обнаружены в шахтах солдатами Красной армии, "находились в относительно хорошем состоянии, учитывая драматические обстоятельства последних дней войны и первых послевоенных дней", на складах "не было повреждений от огня".