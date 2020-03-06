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2020-03-06T03:39+0300
https://ria.ru/20200306/1568224604.html
Блогер Диденко рассказала об "осознании" трагедии в банном комплексе
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568128055_0:0:3640:2048_1036x0_80_0_0_13096c28b490f65f7de28b1b863718e6.jpg
РИА Новости

Блогер Диденко рассказала об "осознании" трагедии в банном комплексе

03:39 06.03.2020
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© АГН "Москва" / Денис ВоронинСотрудники полиции и скорой помощи на месте происшествия в банном клубе на юге Москвы
Сотрудники полиции и скорой помощи на месте происшествия в банном клубе на юге Москвы
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Сотрудники полиции и скорой помощи на месте происшествия в банном клубе на юге Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Блогер Екатерина Диденко рассказала в своем Instagram, что "осознала" трагедию на своем дне рождения.
В пятницу 28 февраля Диденко вместе с супругом и друзьями отмечали ее день рождения в одном из банных комплексов столицы. Участники праздника высыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда, после чего несколько гостей попробовали туда окунуться. В результате два человека погибли на месте, муж девушки скончался в больнице.
"Если раньше я была в шоке и не верила в происходящее, (то. – прим. ред.) сейчас я это осознала. Но не понимаю, как жить дальше", - написала блогер.
По словам Диденко, она "засыпает под таблетками" и "долго прокручивает эту ситуацию в голове".
При этом она призвала подписчиков не обсуждать ее сообщения, предложив "просто отписаться, если это вас задевает". "Того, что я испытываю сейчас, я не пожелаю никому!" – заявила блогер.
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
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Обсудить 9
ЧП в московском банном комплексеЕкатерина ДиденкоМоскваОбщество
Популярные комментарии
Я бы очень сильно хотел отписаться от нее ... но как, если не подписан? А она лезет ко мне из каждой новости ... Может ей отписаться от меня и заодно от пол страны, которую она уже достала?
6 марта, 06:31
bberia
2810000
Пиар на костях дело святое.
6 марта, 04:02
ЛКЛысый Кучерявый
1700000
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