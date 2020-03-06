Блогер Диденко рассказала об "осознании" трагедии в банном комплексе

Сотрудники полиции и скорой помощи на месте происшествия в банном клубе на юге Москвы. Архивное фото

Сотрудники полиции и скорой помощи на месте происшествия в банном клубе на юге Москвы

В пятницу 28 февраля Диденко вместе с супругом и друзьями отмечали ее день рождения в одном из банных комплексов столицы . Участники праздника высыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда, после чего несколько гостей попробовали туда окунуться. В результате два человека погибли на месте, муж девушки скончался в больнице.

"Если раньше я была в шоке и не верила в происходящее, (то. – прим. ред.) сейчас я это осознала. Но не понимаю, как жить дальше", - написала блогер.

По словам Диденко, она "засыпает под таблетками" и "долго прокручивает эту ситуацию в голове".