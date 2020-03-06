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2020-03-06T03:39+0300
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Исследование: около 20% россиян говорят неправду на собеседовании
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РИА Новости

Исследование: около 20% россиян говорят неправду на собеседовании

03:39 06.03.2020
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© Fotolia / Nichizhenova ElenaСобеседование при приеме на работу
Собеседование при приеме на работу
© Fotolia / Nichizhenova Elena
Собеседование при приеме на работу . Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Около 20% россиян говорят неправду, проходя собеседование на работу, рассказал РИА Новости директор по продукту компании F2FGroup Борис Фрол.
Компания в 2019 году выпустила облачную платформу 151EYE, которая во время телефонного интервью анализирует голос респондента по 151 показателю и может определить, говорит ли человек правду, волнуется ли, насколько мотивирован, ответственен и другие параметры. Точность результатов - 96%.
"С августа 2019 года в системе пройдено более 2 тысяч интервью. При прохождении тестирования около 20% респондентов недостоверно отвечали хотя бы на один вопрос", - сказал он.
Компания-разработчик систем по анализу голоса F2FGroup основана в 2018 году. Она разрабатывает технологии анализа микромимики лица и невербального поведения. Главный продукт компании - платформа оценки персонала по голосу 151EYE. Среди ее клиентов, в том числе пилотных проектов, около 200 компаний.
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