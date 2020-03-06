Исследование: около 20% россиян говорят неправду на собеседовании

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Около 20% Около 20% россиян говорят неправду, проходя собеседование на работу, рассказал РИА Новости директор по продукту компании F2FGroup Борис Фрол.

Компания в 2019 году выпустила облачную платформу 151EYE, которая во время телефонного интервью анализирует голос респондента по 151 показателю и может определить, говорит ли человек правду, волнуется ли, насколько мотивирован, ответственен и другие параметры. Точность результатов - 96%.

"С августа 2019 года в системе пройдено более 2 тысяч интервью. При прохождении тестирования около 20% респондентов недостоверно отвечали хотя бы на один вопрос", - сказал он.