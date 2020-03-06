В МВД рассказали, что делать в случае атаки кибермошенников

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. В МВД России рассказали РИА Новости, как действовать потерпевшим в случае кражи денег с их банковских счетов.

В полиции выделили два основных вида хищений денег со счетов клиентов банков. Первый метод - социальной инженерии, когда мошенники обманом в ходе разговора с жертвой узнают смс-коды для получения доступа к сбережениям.

Второй – заражение смартфона или компьютера гражданина вирусными программами, чтобы получить доступ к услугам дистанционного банковского обслуживания. Вирус, как пояснили в правоохранительных органах, может содержаться в сообщениях от незнакомцев.

"Если деньги списались, разработан алгоритм действий потерпевшего. Необходимо немедленно прекратить любые действия с сотовым телефоном, отключить его, извлечь сим-карту. Обеспечить сохранность телефона как возможного средства совершения преступления", - сообщили в МВД.

В полиции рекомендуют не предпринимать никаких действий самостоятельно или с привлечением посторонних IT-специалистов. Также не нужно отправлять смартфон в сервисные службы.

Вместо этого потерпевший должен позвонить в свой банк по горячей линии и блокировать операции с расчетным счетом и отозвать незаконный перевод. Далее необходимо направить в банк письменное заявление об отзыве платежа, возврате средств и блокировании доступа к системе "Мобильный банк". Оригинал обращения необходимо составить в двух экземплярах и доставить в банк в течение одного дня.

После этого необходимо получить в банке детализацию с расчетного счета и обратиться в банк, использовавшийся преступником для перевода денег. Там следует подать заявление о приостановке исполнения платежа и возврате средств.

"В течение одного дня обратиться с заявлением в органы внутренних дел о факте хищения денежных средств. Для полиции понадобится документальное подтверждение хищения денежных средств, в том числе выписка по банковскому счету, справка из банка, иные документы, подтверждающие списание заявленной суммы ущерба", - добавили в МВД.