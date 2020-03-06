В Дрездене рассказали об идее экспонирования "Сикстинской Мадонны"

БЕРЛИН, 6 мар - РИА Новости. Реконструкция в здании Земпербау архитектурного комплекса Цвингер коснулась и экспозиции Дрезденской картинной галереи, в частности, экспонирования всемирно известной картины "Сикстинская Мадонна" Рафаэля, сообщили РИА Новости в профильной организации Государственные художественные собрания Реконструкция в здании Земпербау архитектурного комплекса Цвингер коснулась и экспозиции Дрезденской картинной галереи, в частности, экспонирования всемирно известной картины "Сикстинская Мадонна" Рафаэля, сообщили РИА Новости в профильной организации Государственные художественные собрания Дрездена , которая объединяет несколько всемирно известных музеев города.

В конце февраля в Дрездене состоялось торжественное открытие после семилетней реконструкции здания Земпербау архитектурного комплекса Цвингер, в котором расположена Дрезденская картинная галерея старых мастеров. Во время реконструкции были усилены меры безопасности, здание было технически обновлено и модернизировано, установлены новая система освещения и климат-контроль. Многие картины и рамы были отреставрированы, а в залах проведена реэскпозиция. Среди всемирно известных работ Галереи старых мастеров - "Сикстинская Мадонна" Рафаэля, "Спящая Венера" Джорджоне, "Дрезденский триптих" Яна ван Эйка, "Автопортрет с Саскией на коленях" и "Похищение Ганимеда" Рембрандта.

"Новшеством (после реконструкции) стало расположение (художественных) школ и связанных с этим цветных настенных покрытий: итальянцы теперь представлены на красном (фоне), голландцы - на зеленом, французы и испанцы - на синем. Некоторые залы посвящены определенной тематике, как и зал, в которой представлена "Сикстинская Мадонна", который теперь целиком посвящен алтарной живописи. Новое тройное остекление с высоким индексом цветопередачи теперь обеспечивает естественное освещение в залах. Полностью переработанная концепция освещения с детальным акцентированным освещением заставляет шедевры сиять", - рассказала РИА Новости представитель Государственных художественных собраний Дрездена.

По ее словам, помимо "Сикстинской Мадонны", посетителей ждет в обновленном Земпербау "единственное в своем роде путешествие по европейской истории искусства". Шедевры Джорджоне, Рембрандта, Беллотто остаются "ключевыми произведениями коллекции". Определяющим для новой экспозиции стало совместное экспонирование предметов живописи и скульптуры, в частности, коллекции мраморных античных скульптур и бюстов, а также бронзовых фигурок.

По словам представителя организации, с 2013 года в музее прошли масштабные реставрационные работы, приуроченные к новому открытию здания Земпербау. В частности, восстановлены около 45 полотен, еще 162 картины отреставрированы "в меньшем объеме". Несколько работ, ранее находившихся в запасниках, после реставрации могут быть выставлены в галерее. Оригинальные рамы в стиле барокко также были обновлены - почти 310 единиц были реставрированы, сделаны заново 33 профессиональные копии. Кроме того, 140 рам были укреплены и остеклены.

"Затраты на строительство и реконструкцию Земпербау составляют около 50 миллионов евро", - сообщили в Государственных художественных собраниях Дрездена.