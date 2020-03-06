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2020-03-06T03:35+0300
https://ria.ru/20200306/1568224508.html
В Дрездене рассказали об идее экспонирования "Сикстинской Мадонны"
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РИА Новости

В Дрездене рассказали об идее экспонирования "Сикстинской Мадонны"

03:35 06.03.2020
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© Фото : Staatliche Kunstsammlungen DresdenКартина Рафаэля Санти «Сикстинская мадонна»
Картина Рафаэля Санти «Сикстинская мадонна»
© Фото : Staatliche Kunstsammlungen Dresden
Картина Рафаэля Санти «Сикстинская мадонна». Архивное фото
БЕРЛИН, 6 мар - РИА Новости. Реконструкция в здании Земпербау архитектурного комплекса Цвингер коснулась и экспозиции Дрезденской картинной галереи, в частности, экспонирования всемирно известной картины "Сикстинская Мадонна" Рафаэля, сообщили РИА Новости в профильной организации Государственные художественные собрания Дрездена, которая объединяет несколько всемирно известных музеев города.
В конце февраля в Дрездене состоялось торжественное открытие после семилетней реконструкции здания Земпербау архитектурного комплекса Цвингер, в котором расположена Дрезденская картинная галерея старых мастеров. Во время реконструкции были усилены меры безопасности, здание было технически обновлено и модернизировано, установлены новая система освещения и климат-контроль. Многие картины и рамы были отреставрированы, а в залах проведена реэскпозиция. Среди всемирно известных работ Галереи старых мастеров - "Сикстинская Мадонна" Рафаэля, "Спящая Венера" Джорджоне, "Дрезденский триптих" Яна ван Эйка, "Автопортрет с Саскией на коленях" и "Похищение Ганимеда" Рембрандта.
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"Новшеством (после реконструкции) стало расположение (художественных) школ и связанных с этим цветных настенных покрытий: итальянцы теперь представлены на красном (фоне), голландцы - на зеленом, французы и испанцы - на синем. Некоторые залы посвящены определенной тематике, как и зал, в которой представлена "Сикстинская Мадонна", который теперь целиком посвящен алтарной живописи. Новое тройное остекление с высоким индексом цветопередачи теперь обеспечивает естественное освещение в залах. Полностью переработанная концепция освещения с детальным акцентированным освещением заставляет шедевры сиять", - рассказала РИА Новости представитель Государственных художественных собраний Дрездена.
По ее словам, помимо "Сикстинской Мадонны", посетителей ждет в обновленном Земпербау "единственное в своем роде путешествие по европейской истории искусства". Шедевры Джорджоне, Рембрандта, Беллотто остаются "ключевыми произведениями коллекции". Определяющим для новой экспозиции стало совместное экспонирование предметов живописи и скульптуры, в частности, коллекции мраморных античных скульптур и бюстов, а также бронзовых фигурок.
Картина Рафаэля Санти «Сикстинская мадонна»
26 мая 2012, 10:34Культура
Пять историй о "Сикстинской Мадонне"В эти выходные Дрезденская картинная галерея открывает выставку, посвященную "дню рождения" одного из своих главных сокровищ - "Сикстинской Мадонны" Рафаэля. Уже пять столетий на этом полотне по белым облакам, словно с неба, спускается женщина в простой одежде и несет на руках младенца, а пара легкомысленных херувимов, облокотившись на раму поглядывает на них из нижнего края картины. "Сикстинская Мадонна" - символ эпохи Возрождения - за века, как и положено шедевру, успела обрасти своими тайнами - реальными и мнимыми.
По словам представителя организации, с 2013 года в музее прошли масштабные реставрационные работы, приуроченные к новому открытию здания Земпербау. В частности, восстановлены около 45 полотен, еще 162 картины отреставрированы "в меньшем объеме". Несколько работ, ранее находившихся в запасниках, после реставрации могут быть выставлены в галерее. Оригинальные рамы в стиле барокко также были обновлены - почти 310 единиц были реставрированы, сделаны заново 33 профессиональные копии. Кроме того, 140 рам были укреплены и остеклены.
"Затраты на строительство и реконструкцию Земпербау составляют около 50 миллионов евро", - сообщили в Государственных художественных собраниях Дрездена.
В организации добавили, что обновленное здание "располагает собственной концепцией безопасности", выработанной еще в ходе строительных работ. Она соответствует международным стандартам и согласована с рекомендациями земельного ведомства криминальной полиции ФРГ, а также с саксонским управлением по недвижимости и строительству.
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