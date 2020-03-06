Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-06T03:31+0300
https://ria.ru/20200306/1568224379.html
Ветеран СВР рассказала, что потребуется от девушек в разведке
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568150664_0:154:3072:1882_1036x0_80_0_0_216de68ad792c1dc6f390898d2300cb3.jpg
РИА Новости

Ветеран СВР рассказала, что потребуется от девушек в разведке

03:31 06.03.2020
593
© Фото : предоставлено пресс-бюро СВР РоссииРазведчица-нелегал, ветеран СВР России Тамара Нетыкса
Разведчица-нелегал, ветеран СВР России Тамара Нетыкса
© Фото : предоставлено пресс-бюро СВР России
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Девушки, которые собираются служить в российской внешней разведке, должны развивать свой кругозор, чтобы с ними было интересно общаться разным людям, в том числе необходимым в работе, считает ветеран СВР России, полковник в отставке Тамара Нетыкса, чье имя было официально рассекречено в январе нынешнего года.
По ее словам, самое главное для работы в разведке - это патриотизм. "Но это основа основ, и даже не обсуждается. Это должно быть в тебе заложено", - сказала Нетыкса в интервью РИА Новости в преддверии Международного женского дня 8 марта.
"Но еще я бы порекомендовала девушкам всячески развивать себя, свой кругозор, свои навыки. У них должно быть много знаний и увлечений", - отметила она. Разведчику-нелегалу "тем более необходимо много знать, иначе у него ничего не получится", пояснила ветеран СВР. "А в совершенстве овладеть языком и только – это значит поехать за границу просто туристом", - добавила Нетыкса.
"Понимаете, надо, чтобы людям было с вами интересно, тогда вы сможете успешно устанавливать контакты с ними. И чтобы мужу с вами было интересно, чтобы он гордился вами", - сказала разведчица.
Ветераны советской разведки, Герой Советского Союза Геворк Вартанян и его жена Гоар
Вчера, 09:11
Историк рассказал о тандемах разведчиков-нелегалов
В январе нынешнего года директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин впервые публично назвал имена сразу семи отечественных разведчиков-нелегалов, внесших большой вклад в защиту интересов и обеспечение безопасности России. Среди них - Герой России, генерал-майор в отставке Виталий Нетыкса (1946-2011) и полковник в отставке Тамара Нетыкса (родившаяся в 1949 году).
Супруги Нетыкса в 1978-1998 годах действовали в Латинской Америке, в странах с жестким административно-полицейским режимом и в условиях, сопряженных с риском для жизни. За рубежом у разведчиков родились сын и дочь. По информации СВР, Тамара Нетыкса, "работая с большими перегрузками, сознательно шла на оправданный риск при решении оперативных задач, оказывала действенную помощь мужу в разведывательной деятельности в особых условиях".
Полностью текст интервью читайте в 10.00 на сайте ria.ru.
Герой России, полковник в отставке Шевченко Юрий Анатольевич
26 февраля, 12:16
Рассекреченный разведчик-нелегал Шевченко впервые появился на публике
1531000
Обсудить 0
Тамара НетыксаСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Безопасность
Рекомендуем
Разведчица-нелегал, ветеран СВР России Тамара Нетыкса
Ветеран СВР рассказала, что защищает разведчиков-нелегалов за рубежом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:31Новую версию проекта AES+F "Турандот" привезли в "Зарядье"
09:30Корабль ВМС Эквадора взяли на карантин для проверки на коронавирус
09:27Сирия и Турция соблюдают режим прекращения огня в Идлибе
09:26"Аврора" с 7 марта отменит рейсы с Сахалина на Хоккайдо
09:19Екатеринбуржца обследуют после контакта с носителем коронавируса
09:16РБК: секретный экспорт в России сократился на 13 процентов
09:13На дальневосточной таможне рассказали о резком росте вывоза медизделий
09:12Россвязь не будет заказывать за рубежом спутники программы "Экспресс"
09:12Травников: профилактика COVID-19 помогла снизить заболеваемость ОРВИ
09:08Отряд космонавтов Роскосмоса пополнится в декабре
09:07"Победа" ввела услугу возврата билета
09:03В Хабаровске задержали подозреваемых в незаконном лове осетров
09:01Ученые назвали простой способ замедлить старение
08:58В Кургане ночью сгорели автобусы, пострадавших нет
08:55Южная Корея отреагировала на введение карантина для ее граждан Японией
08:49В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус
08:49В Приморье отметили необычно ранний прилет японских журавлей
08:47Сахалин отложил закрытие авиасообщения с Хоккайдо
08:46Новый украинский премьер объяснил свои слова о поставках воды в Крым
08:43Бутан подтвердил первый случай заболевания коронавирусом в стране
Лента новостейМолния