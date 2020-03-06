Ветеран СВР рассказала, что потребуется от девушек в разведке

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Девушки, которые собираются служить в российской внешней разведке, должны развивать свой кругозор, чтобы с ними было интересно общаться разным людям, в том числе необходимым в работе, считает ветеран Девушки, которые собираются служить в российской внешней разведке, должны развивать свой кругозор, чтобы с ними было интересно общаться разным людям, в том числе необходимым в работе, считает ветеран СВР России, полковник в отставке Тамара Нетыкса , чье имя было официально рассекречено в январе нынешнего года.

По ее словам, самое главное для работы в разведке - это патриотизм. "Но это основа основ, и даже не обсуждается. Это должно быть в тебе заложено", - сказала Нетыкса в интервью РИА Новости в преддверии Международного женского дня 8 марта.

"Но еще я бы порекомендовала девушкам всячески развивать себя, свой кругозор, свои навыки. У них должно быть много знаний и увлечений", - отметила она. Разведчику-нелегалу "тем более необходимо много знать, иначе у него ничего не получится", пояснила ветеран СВР. "А в совершенстве овладеть языком и только – это значит поехать за границу просто туристом", - добавила Нетыкса.

"Понимаете, надо, чтобы людям было с вами интересно, тогда вы сможете успешно устанавливать контакты с ними. И чтобы мужу с вами было интересно, чтобы он гордился вами", - сказала разведчица.

В январе нынешнего года директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин впервые публично назвал имена сразу семи отечественных разведчиков-нелегалов, внесших большой вклад в защиту интересов и обеспечение безопасности России. Среди них - Герой России, генерал-майор в отставке Виталий Нетыкса (1946-2011) и полковник в отставке Тамара Нетыкса (родившаяся в 1949 году).

Супруги Нетыкса в 1978-1998 годах действовали в Латинской Америке, в странах с жестким административно-полицейским режимом и в условиях, сопряженных с риском для жизни. За рубежом у разведчиков родились сын и дочь. По информации СВР, Тамара Нетыкса, "работая с большими перегрузками, сознательно шла на оправданный риск при решении оперативных задач, оказывала действенную помощь мужу в разведывательной деятельности в особых условиях".