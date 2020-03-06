Спасатель выступил против новых мер по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Заслуженный спасатель РФ, бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей Заслуженный спасатель РФ, бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн выступает против расширенных карантинных мер из-за коронавируса , полагая, что они нанесли бы серьезные убытки государству и гражданам.

"Убыток от этой чрезвычайной ситуации во многом превзойдет убытки от болезней, от лечения", - заявил РИА Новости Гофштейн.

Он отметил, что в истории современной России еще не было случаев, когда вводился режим ЧС федерального масштаба из-за эпидемий. По его словам, для объявления такой чрезвычайной ситуации должен быть весомый повод, также должны быть прописаны права и обязанности людей, которые оказались в этом положении.

"Чрезвычайная ситуация - это очень серьезное мероприятие, которое несет государству страшные убытки. Карантин бессмыслен и беспощаден", - сказал Гофштейн.

Спасатель считает, что тема с коронавирусом излишне раздута в информационном пространстве. Для профилактики этого заболевания он советует россиянам меньше контактировать с людьми в общественных местах или вовсе избегать таких мест, ходить в маске, а также по максимуму соблюдать правила гигиены, в том числе чаще мыть руки.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.