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Спасатель выступил против новых мер по борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

Спасатель выступил против новых мер по борьбе с коронавирусом

03:31 06.03.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловАлександр Гофштейн
Александр Гофштейн
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Александр Гофштейн. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Заслуженный спасатель РФ, бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн выступает против расширенных карантинных мер из-за коронавируса, полагая, что они нанесли бы серьезные убытки государству и гражданам.
"Убыток от этой чрезвычайной ситуации во многом превзойдет убытки от болезней, от лечения", - заявил РИА Новости Гофштейн.
Он отметил, что в истории современной России еще не было случаев, когда вводился режим ЧС федерального масштаба из-за эпидемий. По его словам, для объявления такой чрезвычайной ситуации должен быть весомый повод, также должны быть прописаны права и обязанности людей, которые оказались в этом положении.
"Чрезвычайная ситуация - это очень серьезное мероприятие, которое несет государству страшные убытки. Карантин бессмыслен и беспощаден", - сказал Гофштейн.
Спасатель считает, что тема с коронавирусом излишне раздута в информационном пространстве. Для профилактики этого заболевания он советует россиянам меньше контактировать с людьми в общественных местах или вовсе избегать таких мест, ходить в маске, а также по максимуму соблюдать правила гигиены, в том числе чаще мыть руки.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3012, излечились более 52 тысяч. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаРоссияАлександр ГофштейнОбщество
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