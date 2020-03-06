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Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на покупки в аптеках
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РИА Новости

Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на покупки в аптеках

03:26 06.03.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковСотрудница аптеки
Сотрудница аптеки
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Сотрудница аптеки. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Россияне отнеслись к новостям о распространении коронавируса достаточно спокойно: покупательское поведение граждан в аптеках в начале года не сильно изменилось, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Ромир" изучил расходы россиян на защитные медицинские маски и противовирусные препараты за первые восемь недель 2020 года - за январь и февраль. Исследование основывалось на данных скан-панели домохозяйств холдинга, которая в свою очередь базируется на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах РФ с населением от 10 тысяч человек.
"Динамика, которую наблюдают наши эксперты, показывает, что с точки зрения покупок россияне относятся к новостям о эпидемии коронавируса достаточно спокойно", - прокомментировала результаты исследования директор по работе с клиентами сектора фарма холдинга Марина Шепотиненко. По ее словам, "Ромир" через скан-панель наблюдает небольшое увеличение спроса на маски и противовирусные препараты, начиная с первых дней февраля.
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"Однако пенетрация по-прежнему не показывает критических изменений, то есть доля людей, поддающихся панике, мала, и это не влияет на общее покупательское поведение россиян. Понятно, что ситуация развивается, и мы продолжаем наблюдать ее в динамике", - добавила Шепотиненко.
Согласно исследованию, пик увеличения количества покупок россиянами защитных масок пришелся на пятую неделю года: с 27 января по 2 февраля. В это время граждане в среднем приобретали более шести масок за одну покупку - в четыре раза больше, чем в среднем за данный период.
Больше всего средств на маски за одну покупку россияне тратили также на пятой неделе - 176 рублей. После этого расходы начали снижаться, до 65 рублей на восьмой неделе. Холдинг добавляет, что, если на пятой неделе средняя стоимость одной маски составляла чуть больше 26 рублей, то на восьмой неделе она снизилась почти вдвое, до 14 рублей. "Это говорит о том, что люди стали смещать свой спрос в сторону больших упаковок", - отмечается в исследовании.
Ситуация с противовирусными и иммуномодулирующими средствами была несколько более стабильной, хотя определенные "всплески" также имели место. Больше всего таких препаратов россияне приобретали на первой неделе года (30 декабря - 5 января) - более трех упаковок. На пятой неделе противовирусные препараты также показали рост, хоть и более скромный, чем в случае масок.
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Коронавирус COVID-19РоссияРаспространение нового коронавирусаОбщество
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