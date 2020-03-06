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Московский зоопарк запустит акцию "8 марта в леопарде"
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РИА Новости

Московский зоопарк запустит акцию "8 марта в леопарде"

03:22 06.03.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевГлавный вход Московского зоопарка
Главный вход Московского зоопарка
© РИА Новости / Алексей Майшев
Главный вход Московского зоопарка. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Восьмого марта Московский зоопарк запускает акцию "8 марта в леопарде", женщины, пришедшие в этот день в одежде с леопардовым принтом, пройдут бесплатно, а мужчины получат скидку 50% на вход, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада.
"Московский зоопарк запускает акцию "8 марта в леопарде". Женщины, пришедшие в этот день в одежде с леопардовым узором, проходят бесплатно. Мужчины могут получить 50% скидки на входной билет, в случае соблюдения требований к внешнему виду", - рассказали в пресс-службе.
Как пояснили в пресс-службе зоосада, условия акции распространяются на крупные видимые предметы одежды: куртка, пальто, рубашка, блузка, юбка, брюки, шапки, перчатки, шарф и тому подобное.
Кроме того, в 14.00 начнется кормление прайда азиатских львов Роксака, Лины и Умиды, а в 14.30 – амурского тигра Мартина. Также с 16.00 по 17.00 свои любимые лакомства получат семья рысей Гайки и Чипа, пума Габриэль, снежный барс Аннет и звезда этого дня – амурский леопард Мизер.
"Март – это начало весны, пробуждение природы и традиционная кошачья пора. Самое время вспомнить о том, насколько редки многие крупные кошки. Амурских леопардов осталось всего 103 в дикой природе, амурских тигров и азиатских львов около 600. Мы приглашаем всех посмотреть на наших питомцев и самим почувствовать себя леопардами на день – надев их расцветку", - отметила директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
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