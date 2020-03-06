Московский зоопарк запустит акцию "8 марта в леопарде"

"Московский зоопарк запускает акцию "8 марта в леопарде". Женщины, пришедшие в этот день в одежде с леопардовым узором, проходят бесплатно. Мужчины могут получить 50% скидки на входной билет, в случае соблюдения требований к внешнему виду", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в 14.00 начнется кормление прайда азиатских львов Роксака, Лины и Умиды, а в 14.30 – амурского тигра Мартина. Также с 16.00 по 17.00 свои любимые лакомства получат семья рысей Гайки и Чипа, пума Габриэль, снежный барс Аннет и звезда этого дня – амурский леопард Мизер.

"Март – это начало весны, пробуждение природы и традиционная кошачья пора. Самое время вспомнить о том, насколько редки многие крупные кошки. Амурских леопардов осталось всего 103 в дикой природе, амурских тигров и азиатских львов около 600. Мы приглашаем всех посмотреть на наших питомцев и самим почувствовать себя леопардами на день – надев их расцветку", - отметила директор Московского зоопарка Светлана Акулова.