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В Минтрансе рассказали, можно ли заходить с детскими колясками в метро
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РИА Новости

В Минтрансе рассказали, можно ли заходить с детскими колясками в метро

03:20 06.03.2020 (обновлено: 04:46 06.03.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПассажиры на станции Московского метрополитена "Кузнецкий мост"
Пассажиры на станции Московского метрополитена Кузнецкий мост
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Пассажиры на станции Московского метрополитена "Кузнецкий мост". Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Федеральные правила пользования метрополитенами по всей России не запрещают пассажирам заходить в метро с детскими колясками, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса России.
Первая версия проекта правил пользования метрополитеном содержала запрет на перевозку детей в детских колясках на эскалаторах и при входе-выходе из вагона. Это вызвало широкий общественный резонанс, и пункт исключили из проекта. Итоговый текст правил, которые впервые утверждены на федеральном уровне для метро всех городов России, зарегистрировал Минюст в январе 2019 года. Однако конечная версия утвержденных правил широкую огласку не получила.
"В типовых правилах нет запрета на вход в метро и вагон поезда с детскими колясками. Перевозка детей с использованием детских колясок должна осуществляться при условии обеспечения безопасности детей и пассажиров с учетом определяемых правилами региональных особенностей функционирования метро", - сообщили в пресс-службе Минтранса.
Там уточнили, что среди особенностей имеется в виду объем пассажиропотока, а также конструктивная специфика подвижного состава и объектов инфраструктуры метрополитена.
Представитель пресс-службы напомнил, что в соответствии с типовыми правилами органы власти субъектов разрабатывают и утверждают свои правила пользования метрополитеном, которые могут учитывать региональные особенности его функционирования. Минтранс уточнил, что для соблюдения безопасности типовыми правилами запрещено передвигаться в метро на мопедах, велосипедах, самокатах, роликовых коньках и других средствах передвижения, кроме инвалидных колясок.
Правила в целом содержат типовые положения, до этого используемые региональными подземками. Среди них перечень прав и обязанностей пассажиров и перевозчиков. Документ определяет порядок организации перевозок пассажиров и провоза ручной клади метрополитеном, условия перевозок, требования к информированию пассажиров, находящихся на станциях, в вагонах, переходах.
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