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Россвязь хочет сократить срок переноса номеров для физлиц
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РИА Новости

Россвязь хочет сократить срок переноса номеров для физлиц

03:13 06.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДевушка разговаривает по мобильному телефону
Девушка разговаривает по мобильному телефону
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Девушка разговаривает по мобильному телефону. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Россвязь рассматривает сокращение срока переноса номеров на один-два дня для граждан и на пять-семь дней для юрлиц, рассказал в интервью РИА Новости глава ведомства Олег Духовницкий.
Услуга переноса номера при смене оператора в России действует с 1 декабря 2013 года. Операторы обязаны оказывать эту услугу гражданам в восьмидневный срок, юридическим лицам - за 29 дней.
По словам главы Россвязи, с момента запуска услуги переноса мобильных номеров (MNP) на территории РФ количество перенесенных абонентских номеров устойчиво растет.
"На данный момент разрабатываются предложения по сокращению сроков переноса абонентских номеров, проект находится в стадии согласования, этим занимается Технический совет базы данных переносимых номеров. Участники совета пока рассматривают возможность сокращения срока переноса абонентских номеров физлиц на 1-2 дня, а юрлиц - на 5-7 дней", - сказал Духовницкий.
Кроме того, по его словам, прорабатывается также вопрос исключения из процесса этапа фиксации наличия или отсутствия задолженности у абонента. Это позволит еще больше сократить сроки переноса номера - например, до четырех дней для граждан. "Однако реципиенты, принимая к себе абонента, должны как минимум понимать, есть ли у него задолженность. Эта задача более трудоёмкая, но она также обсуждается", - отметил Духовницкий.
Глава Россвязи указал, что для внедрения этих изменений надо сначала внести изменения в определенные нормативно-правовые акты. "Все инициативы мы представили Минкомсвязи. Есть процедуры, которыми не пренебречь, но если мы поторопимся, то все вопросы можно будет решить в 2020 году", - добавил он.
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