В ГД обеспокоены продажей в России "амулетов от коронавируса"

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич просит Роспотребнадзор дать оценку дезинформации россиян об "амулетах против коронавируса " и запросил у ведомства сведения о работе по соблюдению прав потребителей в контексте этого вопроса.

Запрос направлен на имя главы ведомства Анны Поповой . Копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.

Депутат в своем письме пояснил, что в интернете активно распространяется информация о продаже предметов, якобы защищающих от коронавируса: так называемые "амулеты", "обереги", "настойки" и тому подобное.

"В связи с многочисленными публикациями и систематическими обращениями граждан, а также в целях предотвращения панических настроений, дезинформации и соблюдения законных прав потребителей, прошу Вас сообщить о проводимых в возглавляемом Вами ведомстве мероприятиях по данному вопросу и дать оценку ситуации", - говорится в документе.

Во Всемирной организации здравоохранения ранее уже призывали не полагаться на амулеты и молитвы в деле защиты от коронавируса. Согласно рекомендациям ВОЗ, лучший способ предотвратить распространение вируса и защитить себя от заболевания - соблюдать гигиену.