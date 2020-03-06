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В ГД обеспокоены продажей в России "амулетов от коронавируса"
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РИА Новости

В ГД обеспокоены продажей в России "амулетов от коронавируса"

03:10 06.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич просит Роспотребнадзор дать оценку дезинформации россиян об "амулетах против коронавируса" и запросил у ведомства сведения о работе по соблюдению прав потребителей в контексте этого вопроса.
Запрос направлен на имя главы ведомства Анны Поповой. Копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.
Депутат в своем письме пояснил, что в интернете активно распространяется информация о продаже предметов, якобы защищающих от коронавируса: так называемые "амулеты", "обереги", "настойки" и тому подобное.
"В связи с многочисленными публикациями и систематическими обращениями граждан, а также в целях предотвращения панических настроений, дезинформации и соблюдения законных прав потребителей, прошу Вас сообщить о проводимых в возглавляемом Вами ведомстве мероприятиях по данному вопросу и дать оценку ситуации", - говорится в документе.
Во Всемирной организации здравоохранения ранее уже призывали не полагаться на амулеты и молитвы в деле защиты от коронавируса. Согласно рекомендациям ВОЗ, лучший способ предотвратить распространение вируса и защитить себя от заболевания - соблюдать гигиену.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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Коронавирус COVID-19РоссияРаспространение нового коронавирусаБорис МенделевичАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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