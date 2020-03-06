Утопившая своих детей женщина на Камчатке была в депрессии

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 мар - РИА Новости. Утопившая двоих детей жительница Утопившая двоих детей жительница Вилючинска страдала невротическим расстройством и кратковременной депрессией, но это не лишало ее способности осознавать опасность своих действий, сообщает региональной управление СК РФ , где пришли к такому выводу в ходе расследования уголовного дела.

В сентябре 2019 года женщина решила утопить двоих детей и совершить самоубийство после измены мужчины, с которым у них была общая полуторамесячная дочь. Как утверждали очевидцы, она зашла в воду, привязав пятилетнего сына к себе и взяв на руки дочку. Полицейские смогли добраться до женщины только на лодке. К этому времени дети уже утонули, сама женщина не пострадала. В отношении жительницы Вилючинска было возбуждено уголовное дело за убийство двух малолетних лиц.

"По данным следствия, в сентябре 2019 года у обвиняемой из-за имеющихся трудностей личного характера возникло невротическое расстройство в виде расстройства адаптации, кратковременной депрессивной реакции, не лишающее ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. На почве этого расстройства обвиняемая решила свести счеты с жизнью, и не желая, чтобы после ее смерти ее дети в жизни испытали те же неизбежные, по ее мнению, жизненные трудности, решила одновременно совершить убийство своих малолетних детей", - говорится в сообщении.