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Прокурор Мехико опроверг информацию о льве, убившем человека
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РИА Новости

Прокурор Мехико опроверг информацию о льве, убившем человека

03:01 06.03.2020
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© Фото : Gerhild Klinkow / PixabayЛев
Лев
© Фото : Gerhild Klinkow / Pixabay
Лев. Архивное фото
МЕХИКО, 6 мар - РИА Новости. Прокурор штата Мехико Алехандро Гомес Санчес сообщил, что первоначальный анализ образцов с места убийства таксиста диким животным в муниципалитете Валье-де-Браво, который провели местные специалисты, говорит, что это могла быть одна или несколько собак.
"Не исключается, что собак было несколько, мне не говорили о своре, но указали, что по всей видимости первой напала собака. Тело было съедено местной фауной после смерти", - сообщил Гомес журналистам, запись разговора опубликована в Twitter издания Portavoz.
Накануне власти отменили занятия в школах муниципалитета Валье-де-Браво из-за угрозы нападения льва, который, как сообщалось, сбежал с местного ранчо и загрыз человека. К поимке животного подключили силы флота, полиции штата и муниципального комиссариата.
По словам прокурора, уверенно говорить о семействе и виде напавшего животного можно будет после анализа образцов ДНК, которые направлены в лаборатории генпрокуратуры и Национального автономного университета Мехико.
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