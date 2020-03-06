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В Израиле закрыли въезд и выезд из Вифлеема из-за коронавируса
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РИА Новости

В Израиле закрыли въезд и выезд из Вифлеема из-за коронавируса

02:39 06.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на выявление коронавируса
Тест на выявление коронавируса
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на выявление коронавируса
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мар - РИА Новости. Министр обороны Израиля Нафтали Беннет запретил въезд и выезд из палестинского Вифлеема в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает 13 канал израильского телевидения.
"Министр обороны Нафтали Беннетт вечером в четверг по согласованию с армейским командованием и координатором деятельности израильского правительства на палестинских территориях закрывает границы Вифлеема. Передвижение израильтян и палестинцев в город и из города запрещено", - говорится в сообщении телеканала.
Решение принято в ходе экстренного совещания в министерстве обороны, отмечается в сообщении.
В четверг вечером президент Палестины Махмуд Аббас объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой коронавируса. Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе также объявил о закрытии всех учебных заведений во всех палестинских территориях на 30-дневный период режима ЧС. Ранее в четверг палестинский минздрав объявил о семи предполагаемых случаях заражения коронавирусом в одном из отелей Вифлеема.
Общее число заболевших в Израиле в четверг вечером увеличилось до 17. Также израильские власти расширили список регионов, по возвращении из которых израильтяне обязаны пройти двухнедельный карантин, а иностранцы не допускаются на территорию Израиля. К Италии, Испании, Франции, Швейцарии, Австрии, Германии, Японии и Южной Корее, Таиланду, Сингапуру, Китаю и китайским Гонконгу и Макао были добавлены Андорра и Сан-Марино.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаВифлеемИзраильВ мире
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