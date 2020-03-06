В Израиле закрыли въезд и выезд из Вифлеема из-за коронавируса

"Министр обороны Нафтали Беннетт вечером в четверг по согласованию с армейским командованием и координатором деятельности израильского правительства на палестинских территориях закрывает границы Вифлеема. Передвижение израильтян и палестинцев в город и из города запрещено", - говорится в сообщении телеканала.

Решение принято в ходе экстренного совещания в министерстве обороны, отмечается в сообщении.

В четверг вечером президент Палестины Махмуд Аббас объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой коронавируса. Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе также объявил о закрытии всех учебных заведений во всех палестинских территориях на 30-дневный период режима ЧС. Ранее в четверг палестинский минздрав объявил о семи предполагаемых случаях заражения коронавирусом в одном из отелей Вифлеема.

Общее число заболевших в Израиле в четверг вечером увеличилось до 17. Также израильские власти расширили список регионов, по возвращении из которых израильтяне обязаны пройти двухнедельный карантин, а иностранцы не допускаются на территорию Израиля. К Италии, Испании, Франции, Швейцарии, Австрии, Германии, Японии и Южной Корее, Таиланду, Сингапуру, Китаю и китайским Гонконгу и Макао были добавлены Андорра и Сан-Марино.